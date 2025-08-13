GMX Freephone: Login und wichtige Einstellungen

Nach dem Login bei GMX Freephone in Browser oder App könnt ihr nicht nur euren aktuellen Datenverbrauch checken, sondern auch wichtige Einstellungen vornehmen. Wir zeigen euch, worauf ihr achten solltet.

Viele haben das kostenlose GMX-Angebot begrüßt und nutzen nun GMX Freephone mit 3 GB Inklusiv-Volumen. Damit ihr nicht trotzdem irgendwann zahlen müsst, solltet ihr einige Regeln beachten und Einstellungen ändern.

Freephone-Login in Browser oder App

Um GMX Freephone zu nutzen, müsst ihr ohnehin die dazugehörige App installiert haben. Durch sie wird die eSIM in euer Handy integriert und freigeschaltet. Aber wenn ihr eure Einstellungen etwas bequemer vornehmen wollt, könnt ihr euch auch am PC bei GMX Freephone einloggen.

© Bildquelle: Screenshot GIGA

Dazu ruft ihr die Login-Seite auf und gebt den Benutzernamen und das Passwort ein. Die entsprechende App muss einfach nur gestartet werden. Nach der ersten Anmeldung ist die Funktion „dauerhaft angemeldet bleiben“ aktiv. Ansonsten geschieht das Freephone Login hier genauso über Benutzernamen und Passwort.

Nach einer Prüfung landet ihr eventuell noch in einem Cookie-Dialog, bevor ihr endlich die Übersichtsseite eures Vertrags seht.

Regeln und wichtige Freephone-Einstellungen

GMX Freephone ist kostenlose, wenn ihr nicht…

Damit der Tarif wirklich kostenlos ist, müsst ihr ein paar Dinge beachten. Zuerst einmal ist da die Datenautomatik. Unter „Services“ beziehungsweise „Tarifoptionen“ seht ihr die Tarif- und Datenoptionen von GMX Freephone. Dort ist eine Automatik voreingestellt, die schnell zur Kostenfalle werden kann. Bis zu 3 Mal im Monat wird ein GB freigeschaltet, was euch jeweils 1,99 Euro kostet. Diesen Automatismus könnt ihr an dieser Stelle deaktivieren. Nachdem ihr die Freephone-Datenautomatik abgestellt habt, könnt ihr 3 GB bei vollem Tempo nutzen und ab da nur noch mit reduzierter Geschwindigkeit weitermachen.

Unter der Bezeichnung „Data Snack“ könnt ihr aber trotzdem manuell zum selben Preis 1 GB freischalten. Dazu reicht dann eine SMS mit dem Inhalt 1GBSnack an die Nummer 34343 – natürlich von eurer Freephone-Nummer aus.

Nach einem Jahr der Nutzung erwartet euch noch ein weiteres Problem, das vermutlich kaum ein Kunde sich richtig angesehen hat: Das erste Jahr GMX Freephone ist kostenlos, aber ab dann müsst ihr doch etwas zahlen, wenn ihr eine Grundregel nicht einhaltet.

Zur Anmeldung bei Freephone brauchtet ihr eine GMX-Mailadresse. Wenn ihr das ebenfalls das Gratiskonto gewählt habt, wird euch regelmäßig Werbung ins E-Mail-Konto gespült. Und da kommt der „Haken“. Ab dem 2. Jahr müsst ihr euch mindestens 10 Mal pro Monat in der App ins E-Mail-Konto einloggen, damit der Freephone-Account gratis bleibt. Ansonsten müsst ihr nämlich 2,99 Euro in jedem Monat zahlen, in dem ihr das vergessen habt.