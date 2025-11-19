GMX-Login nicht möglich: Störungen heute beim E-Mail-Zugang

Auch bei den Online-Riesen kann allerdings etwas schiefgehen, sodass der GMX-Login nicht funktioniert. Derzeit werden zahlreiche Login-Probleme bei GMX gemeldet.

Update vom 19. November 2025: Heute häufen sich Meldungen über Störungen bei GMX. So ist bei vielen Nutzern ein Login derzeit nicht möglich. Betroffen ist der E-Mail-Zugang im Browser. Das Anmeldefenster wird nicht geladen und man kann seinen Nutzernamen und Passwort nicht eintragen. Es erscheint stattdessen lediglich die Fehlermeldung „Verzeihung, da hat etwas nicht funktioniert. Oft hilft es, die Seite neu zu laden. Andernfalls versuchen Sie es bitte später erneut.“ In der App auf dem Smartphone gibt es keine Probleme. Es ist nicht bekannt, wodurch das Problem verursacht wird und wann es behoben wird. Auf der Webseite von GMX gibt es zwar hinter dem Button „Hilfe“ eine Status-Anzeige, dort wird aber lediglich „Aktueller Status: Keine Störungen“ gemeldet.

GMX-Login: Probleme prüfen und beheben

Falls der GMX-Login nicht funktioniert, solltet ihr einen Blick auf die Seite Allestörungen werfen. Es handelt sich nicht um eine offizielle Plattform des Mail-Anbieters. Hier können aber andere Nutzer ebenfalls von ihren Problemen berichten, sodass ihr schnell einen Überblick darüber erhaltet, ob GMX down ist oder lediglich bei euch eine Störung vorliegt.

Wartungsarbeiten an den Servern oder Umstellungen am Design können Login-Probleme bei GMX verursachen. Über etwaige Serverarbeiten oder ähnliches informiert euch GMX in der Regel im Voraus, oder direkt auf der Login-Seite. Sollte es Login-Probleme außerhalb von bekannten Störungen geben, könnt ihr folgende Maßnahmen am eigenen Computer durchführen:

Eventuell liegen fehlerhafte Einstellungen am eigenen Browser vor, die einen Login bei GMX behindern. Versucht einen anderen Browser und loggt euch darüber in euren E-Mail-Account ein.

Versucht es anstelle des Browsers über die GMX-App auf dem Smartphone.

Stellt auch sicher, dass sich der Browser oder die App auf dem neuesten Stand befinden.

Überprüft die Internet-Verbindung an eurem Gerät.

Überprüfen, ob Cookies akzeptiert werden.

Internet-VerbindungInsbesondere, wenn ihr im WLAN oder mobil surft, kann es sein, dass es keine Probleme bei GMX, sondern an eurer Internet-Verbindung gibt. Ein Router-Neustart oder Wechsel in ein anderes Netzwerk kann helfen, falls es Probleme mit der Internetverbindung gibt.

Lest hierzu auch: WLAN funktioniert nicht mehr - Mögliche Gründe und was ihr tun könnt

Das kann man bei GMX-Login-Problemen tun

Solltet ihr euer Passwort zu oft falsch eingegeben haben, wird der GMX-Login für einige Zeit gesperrt. Hier benötigt ihr eine neue IP, um den Login wiederherzustellen. Schaltet dafür euren Router für einige Sekunden aus. Bei einer neuen Internetverbindung wird in der Regel automatisch eine neue IP zugewiesen.