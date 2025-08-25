GMX und Web.de zwingen Google in die Knie – mit Folgen für Android-Nutzer

Die deutschen E-Mail-Anbieter legen sich mit Google an.

Im Streit um fairen Wettbewerb haben GMX und Web.de einen wichtigen Etappensieg gegen Google errungen. Ein Gericht verbietet es dem US-Konzern, Gmail bei der Android-Einrichtung zu bevorzugen. Android-Nutzer dürfen sich deshalb über mehr Auswahl freuen.

E-Mail-Dienste: Google muss Android-Einrichtung öffnen

Google steht schon länger in der Kritik, bei der Einrichtung eines Android-Smartphones systematisch die eigene Mailplattform Gmail zu bevorzugen. Andere Anbieter wie die deutschen E-Mail-Dienstleister GMX und Web.de klammert Google hingegen aus. Nur mit Mehraufwand akzeptiert Android die Wahl der Nutzer.

Jetzt hat ein deutsches Gericht in dieser Praxis einen klaren Wettbewerbsnachteil festgestellt. Google habe die Marktmacht seines eigenen Android-Systems dazu verwendet, um eigene Angebote unzulässig zu bevorzugen. Zwar hat Google inzwischen Änderungen vorgenommen (und zum Beispiel die Anmeldung per Handynummer zugelassen), doch selbst dann wird automatisch eine neue Gmail-Adresse angelegt.

Geklagt hatte 1&1, zu dem die E-Mail-Anbieter GMX und Web.de gehören. 1&1 sieht in dem Urteil ein klares Signal für mehr digitale Selbstbestimmung. Man spricht sich ausdrücklich gegen die Zementierung von Monopolstrukturen aus und beruft sich dabei auf das seit März 2024 geltende EU-Gesetz für digitale Märkte.

Nur ein Teilerfolg für 1&1

Trotz des Erfolgs muss 1&1 drei Viertel der Verfahrenskosten tragen, weil viele Forderungen vom Gericht abgelehnt wurden. Der Fall geht zudem voraussichtlich in die nächste Instanz. Google hat bereits Berufung eingelegt und warnt vor übermäßiger Bürokratie, die die Innovationskraft gefährde (Quelle: Handelsblatt).

Für Millionen Nutzer in Europa könnte das Urteil dennoch Auswirkungen haben. Künftig wird es leichter, sich bei Android bewusst für eine europäische E-Mail-Adresse zu entscheiden. Nicht nur Anbieter wie GMX oder Web.de gewinnen so wieder an Sichtbarkeit.