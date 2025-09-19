Golf GTI so günstig wie selten: Warum ihr hier nicht lange zögern solltet

Ihr wollt Kultstatus und Performance in einem Auto vereint? Der neue VW Golf GTI bringt euch sportliches Fahrgefühl, modernes Design und volle Alltagstauglichkeit. Und das Beste: Aktuell gibt es den Kompaktsportler bei 9drive im Privatleasing schon für 198 Euro im Monat. Hier alle Details.

9drive bietet aktuell den Volkswagen Golf GTI zu besonders attraktiven Konditionen im Leasing: Für nur 198 Euro im Monat bei 24 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern pro Jahr (Angebot auf 9drive anschauen). Das Fahrzeug ist ab Dezember 2025 verfügbar.

Was den VW Golf GTI besonders macht

Seit fast 50 Jahren ist der GTI eine Ikone – und die neueste Generation bleibt diesem Erbe treu. Mit 266 PS und sportlichem Fahrwerk bringt der Kompaktsportler pure Dynamik auf die Straße, während moderne Assistenten und digitale Technik für Komfort im Alltag sorgen.

Das Exterieur zeigt sich mit Waben-Lufteinlässen, LED-Plus-Scheinwerfern, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und den unverkennbaren GTI-Details. Innen erwarten euch Top-Sportsitze, ein Multifunktions-Sportlenkrad mit Schaltwippen sowie eine 30-farbige Ambientebeleuchtung für individuelles Flair.

Auch die Ausstattung überzeugt im Alltag: Das Digital Cockpit Pro mit großem 12,9-Zoll-Infotainment-Display sorgt für eine klare Übersicht aller Fahrdaten und verbindet sich kabellos per App-Connect Wireless mit eurem Smartphone – egal ob Apple CarPlay oder Android Auto. Für angenehmes Klima auch auf langen Fahrten sorgt die 3-Zonen-Klimaanlage „Air Care Climatronic“, während Keyless Start den Einstieg besonders komfortabel macht.

Dank Rückfahrkamera und Einparkhilfe manövriert ihr sicher in jede Parklücke, und moderne Fahrerassistenzsysteme wie Front Assist, Lane Assist und Side Assist bieten ein hohes Maß an Sicherheit – ideal für Familien und Vielfahrer.

Technische Details zum Golf GTI:

Antrieb: Benzin

Getriebe: Automatik

Karosserie: 4-türig

Erstzulassung: Neuwagen

Kilometerstand: 0 Kilometer

Leistung: 266 PS (195 kW)

Verbrauch: 7,1 Liter pro 100 Kilometer (kombiniert)

CO₂-Emissionen: 161 Gramm pro Kilometer (kombiniert)

Energieeffizienzklasse: F

Schadstoffklasse: Euro 6e

Listenpreis: 46.250 Euro

Händlerstandort: Wolfsburg

Lieferzeit: Ab Dezember 2025 verfügbar

Golf GTI leasen: Kostenrechnung

Kosten des reinen Leasingvertrages:

24 Monate × 198 Euro monatliche Leasingrate

monatliche Leasingrate Bereitstellungskosten: 1.690 Euro

Sonderzahlung: 0 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 6.442 Euro

Der Leasingfaktor beträgt hervorragende 0,43

Beachtet jedoch, dass die Kosten für Versicherung, Steuer und GAP-Schutz nicht in der Leasingrate enthalten sind und dass zusätzliche Kosten von 7,97 Cent pro Kilometer entstehen können, wenn ihr die Kilometerbegrenzung überschreitet. Bei Minder-KM bekommt ihr jedoch eine Erstattung.

Lohnt sich der Golf GTI im Leasing?

Der VW Golf GTI verbindet Sportlichkeit mit Alltagstauglichkeit wie kaum ein anderes Fahrzeug seiner Klasse. Mit einem Leasingfaktor von nur 0,43 ist dieses Angebot von 9drive zudem extrem attraktiv – eine seltene Gelegenheit, um einen echten Kult-Sportler zu fahren.

Zum Angebot bei 9drive

