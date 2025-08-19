Google bekommt es beim Pixel 10 Pro XL wieder nicht hin

Eine große Hoffnung wurde durch einen Benchmark des Pixel 10 Pro XL zerstört.

Die Spannung steigt vor der offiziellen Präsentation des Google Pixel 10 Pro XL, doch erste Performance-Daten dämpfen bereits die Erwartungen. Ein Retail-Mitarbeiter veröffentlichte auf Reddit Benchmark-Ergebnisse eines angeblichen Demo-Geräts, die bei der Leistung für Stirnrunzeln in der Community sorgen. Der lang ersehnte Aufschluss zur Konkurrenz bleibt offenbar aus.

Google Pixel 10 Pro XL kann nicht mithalten

Die veröffentlichten Geekbench-6-Ergebnisse zeigen zwar einen deutlichen Zuwachs bei der Multi-Core-Performance (6.203 Punkte) im Vergleich zum Vorgänger. Die Single-Core-Performance des Pixel 10 Pro XL mit Tensor G5 bleibt mit 2.296 Punkten dafür relativ niedrig.

Die Leistung ist vergleichbar mit einem Galaxy S24 vom vergangenen Jahr (2.314 und 7.157 Punkte). Mit einem aktuellen Galaxy S25 Ultra mit 3.200 und 9.700 Punkten kann das Pixel 10 Pro XL bei Weitem nicht mithalten. Mit der kommenden Generation ganz zu schweigen.

Die Community auf Reddit reagiert mit einer Mischung aus Enttäuschung und Sarkasmus auf die Leistungsdaten. Besonders kritisch sehen viele Nutzer die Tatsache, dass Google plant, bestimmte Software-Features exklusiv für die Pixel-10-Serie anzubieten. „Mit solch einer lahmen Spec-Steigerung bin ich gespannt, wie sie die Software-Exklusivität rechtfertigen wollen“, kommentiert ein User namens Whalesgoaroo spöttisch.

Kurz nach Veröffentlichung der Benchmark-Bilder wurde das getestete Pixel 10 Pro XL laut dem Reddit-Nutzer von Google „remote zurückgesetzt“ – ein Detail, das die Authentizität der Leaks unterstreicht.

Google bekommt es nicht hin

Bereits seit Jahren hängt Google mit seinen Tensor-Chips leistungstechnisch der Konkurrenz deutlich hinterher. Sowohl die Single- als auch Multi-Core-Leistung ist oft ein oder zwei Generationen zurück. Der Wechsel von Samsung zu TSMC als Chip-Hersteller ändert daran wohl nichts.

Google fokussiert sich bei seinen Pixel-Handys hingegen auf die Software und KI-Features sowie die Kamera-Leistung. Für den normalen Alltag reicht die Performance des Tensor G5 im Pixel 10 Pro XL locker aus. Der erhoffte Leistungssprung bleibt aber weiter aus.