Google beseitigt mit Android 16 eine der nervigsten Angewohnheiten eures Smartphones

Bald ist Schluss mit dem kurzen Stillstand, der euch bei jedem App-Update auf dem Smartphone den Nerv raubt.

Mit Android 16 räumt Google mit einem der unterschätzten Ärgernisse im Alltag auf: dem Einfrieren von Apps während eines Updates. Bisher stoppte oder schloss das System eine App, sobald sie ein Update erhielt – ein notwendiger Schritt, um zu verhindern, dass sie während des Schreibens neuer Dateien instabil wird. Das soll bald ein Ende haben.

Google integriert „Seamless App Updates“

Dieser Vorgang gehört bald der Vergangenheit an. Google führt in Android 16 eine neue Funktion namens „Seamless App Updates“ ein. Sie sorgt dafür, dass Apps beim Aktualisieren praktisch nicht mehr einfrieren oder geschlossen werden. Der Update-Prozess soll in Millisekunden umgesetzt werden – zu kurz, um es überhaupt zu bemerken. Möglich macht das eine Anpassung tief im System: Google verschiebt die sogenannten Optimierungsskripte, die beim Installationsprozess laufen, einfach an eine frühere Stelle.

Die Skripte – intern bekannt als „dexopt“ und „dex2oat“ – wandeln App-Code in maschinenlesbaren Code um. Das sorgt für schnellere Starts und flüssigeres Verhalten nach dem Update. Früher liefen diese Prozesse während der App-Pause. In Android 16 laufen sie jetzt früher – die eigentliche „Freeze“-Phase bleibt auf das minimale Kopieren der neuen Dateien beschränkt. Die Nutzung der App kann ohne Unterbrechung weiterlaufen (Quelle: AndroidAuthority).

Spürbarer Vorteil für Android-Nutzer

Das Ergebnis: Große, komplexe oder systemkritische Apps aktualisieren sich künftig fast unmerklich. Besonders praktisch wird das, seit der Google Play Store mehrere Apps gleichzeitig updaten kann – denn je kürzer die Ausfallzeiten, desto stabiler bleibt das ganze System.

Auch wenn Google keine weiteren technischen Details verrät, ist der Nutzen klar: Android wird spürbar flüssiger, selbst bei Hintergrundprozessen. „Seamless App Updates“ mag unscheinbar klingen, aber es verbessert genau die Momente, in denen ihr euer Smartphone am meisten benutzt – und es eigentlich gar nicht bemerken wollt.

Tolle Funktion Ich persönlich bin ein großer Fan von „Seamless Updates“ bei normalen Android-Updates und empfinde die „Seamless App Updates“ ebenfalls als großen Fortschritt. Nichts nervt mich mehr, als das Schließen der YouTube-App bei einem Update, während ich ein Video schaue. Peter Hryciuk

