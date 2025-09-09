Google bestätigt Fehler: Pixel 10 sorgt für Frust bei Smartwatch-Nutzern

Smartphone trifft Smartwatch – und sofort hakt es.

Pixel-10-Besitzer berichten über massive Probleme im Zusammenspiel mit Samsungs Galaxy Watches. Die Geräte lassen sich kaum koppeln, Verbindungen brechen ständig ab.

Google Pixel 10 blockiert Galaxy Watches

Kaum ist die Pixel-10-Reihe offiziell erhältlich, tauchen schon die ersten Probleme auf. In diversen Foren melden sich gerade zahlreiche Nutzer, die ihre Galaxy Watch nicht mit dem neuen Smartphone von Google verbinden können. Betroffen sind verschiedene Modelle, darunter die Galaxy Watch 7, die Galaxy Watch 8 und die Watch Ultra (Quelle: SamMobile).

Der Fehler tritt meist schon während der Einrichtung auf. Beim Koppeln von Smartphone und Uhr bricht der Prozess ohne Abschluss ab. Andere Nutzer berichten, dass die Einrichtung zwar gelingt, die Verbindung jedoch instabil bleibt und sich regelmäßig trennt. Mit Smartphones anderer Hersteller funktioniert die Kopplung hingegen problemlos. Das legt nahe, dass die Ursache bei Googles Pixel 10 zu finden ist.

Einige Betroffene haben schon Workarounds ausprobiert. Dazu gehören das Neuinstallieren der Apps Samsung Health und Galaxy Wearable oder ein kompletter Reset von Smartphone und Uhr. In Einzelfällen führte das anscheinend tatsächlich zu einer stabileren Verbindung.

Google arbeitet an einer Lösung

Google hat das Problem mittlerweile offiziell bestätigt. In einem Beitrag im eigenen Support-Forum erklärt das Unternehmen: „Das Team untersucht bereits die Pairing-Fehler.“ Einen Termin für ein Update oder eine konkrete Lösung gibt es bisher jedoch nicht (Quelle: Google Pixel Phone Help).

Für Google ist der Vorfall heikel. Die Pixel-Reihe soll eigentlich die Stärken des Android-Ökosystems zeigen, doch ausgerechnet im Zusammenspiel mit Samsungs Galaxy Watches funktioniert das nicht. Damit steht der Hersteller nicht nur bei seinen Kunden unter Druck, sondern auch gegenüber Samsung.