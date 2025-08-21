Google bestätigt: Pixel-10-Handys werden mit der Zeit schlechter

Google lässt die Pixel-10-Handys mit jedem Ladevorgang bewusst schwächer werden.

Google hat bestätigt, dass die neue „Battery Health Assistance“-Funktion beim Pixel 10 verpflichtend ist – und damit den Akku eures Smartphones über die Jahre gezielt drosselt. Was nach Fürsorge klingt, ist ein Eingriff in die Nutzung, den ihr nicht abschalten könnt.

Pixel 10: Akku wird schon ab 200 Ladezyklen schwächer

Die Funktion startet bei den Pixel-10-Handys bereits nach 200 Ladezyklen und reduziert dann in Stufen die Ladegeschwindigkeit sowie die maximale Spannung des Akkus. Spätestens bei 1.000 Ladezyklen ist die Einschränkung deutlich spürbar. Die Folgen sind weniger Akkulaufzeit und langsameres Laden.

Google begründet den Schritt damit, dass so die Alterung des Akkus stabilisiert werde und das Gerät insgesamt länger nutzbar bleibe. Für euch bedeutet das jedoch: Mit jedem Jahr verliert euer Pixel-10-Handy an Kraft – nicht nur durch die natürliche Abnutzung, sondern auch durch Googles Software-Bremse.

Der Blick auf andere Hersteller zeigt, warum dieser Schritt so umstritten ist. Samsung garantiert bei seinen Top-Smartphones bis zu 2.000 Ladezyklen, bevor die Akkus auf 80 Prozent Kapazität sinken. OnePlus und Oppo liegen bei rund 1.600 Ladezyklen. Google hingegen kommt nur auf 1.000 – und setzt zusätzlich auf eine Zwangsregelung. Während andere Hersteller mit haltbareren Akkus oder optionalen Software-Limits arbeiten, nimmt Google euch schlicht die Wahl (Quelle: AndroidAuthority).

Google sorgt vor

Dass Google diesen Schritt geht, ist wohl kein Zufall. In den letzten Monaten häuften sich massive Akku-Probleme bei älteren Pixel-Modellen: Beim Pixel 4a reduzierte ein Pflicht-Update im Januar 2025 plötzlich die Laufzeit drastisch, das Pixel 6a bekam im Sommer ein ähnliches Schicksal. Beim Pixel 7a musste Google sogar ein kostenloses Austauschprogramm wegen aufgeblähter Akkus starten.

Mit der Pflichtfunktion bei den Pixel-10-Smartphones will der Konzern offenbar vorbeugen – und vermeiden, dass sich diese Schlagzeilen wiederholen. Ob das allerdings im Sinne der Nutzer ist, bleibt fraglich. Denn andere Hersteller haben keine solchen Probleme mit den Akkus. Google sollte sich also woanders umschauen.