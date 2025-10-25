Google Chrome hat ein Problem: ChatGPT Atlas ist da

Mit einem Mausklick wird ChatGPT jetzt selbst zum Navigator im Netz – und Google dürfte das gar nicht gefallen. Oben im Video könnt ihr den Browser in Aktion sehen.

OpenAI hat einen eigenen Browser vorgestellt – und der könnte das Surfen grundlegend verändern. Atlas integriert ChatGPT direkt in das Browserfenster und macht Schluss mit dem ständigen Hin- und Herwechseln zwischen Tabs, Copy-Paste und KI-Chats. Stattdessen könnt ihr mit der KI direkt neben einer geöffneten Website sprechen, Fragen stellen oder Aufgaben delegieren. Für viele dürfte das der bisher sichtbarste Schritt in Richtung eines echten „Super-Assistenten“ sein – so nennt OpenAI selbst das Ziel hinter Atlas.

ChatGPT Atlas ist da

Wer Atlas nutzt, kann ChatGPT nicht nur zum Nachlesen oder Zusammenfassen einsetzen. Der Browser erlaubt, die KI mit natürlicher Sprache zu steuern: Tabs schließen, Informationen vergleichen oder sogar eine Reise buchen – all das soll über einfache Sprachbefehle funktionieren. Diese sogenannten „Agentenfunktionen“ bleiben allerdings vorerst zahlenden Nutzern vorbehalten. Damit verschiebt OpenAI die Grenze zwischen Browser, Assistent und Betriebssystem – und bringt Google in Bedrängnis.

Technisch basiert Atlas auf Chromium, also genau jener Open-Source-Engine, auf der auch Google Chrome läuft. Trotzdem tritt OpenAI nun in direkte Konkurrenz zu seinem Quasi-Partner. Die Firma positioniert den Browser als moderne Alternative zu Chrome – mit dem Versprechen, dass Nutzer darin deutlich weniger klicken, kopieren oder suchen müssen. ChatGPT versteht den Inhalt geöffneter Seiten, kann Kontext einbeziehen und Antworten liefern, ohne dass ihr selbst zwischen Fenstern wechseln müsst.

Datenschutz spielt dabei eine große Rolle: Laut OpenAI werden die angezeigten Inhalte standardmäßig nicht zum Training der KI-Modelle genutzt. Browserverläufe lassen sich löschen, es gibt einen Inkognito-Modus und klare Einstellungen, was gespeichert werden darf. Damit reagiert OpenAI auf Kritik, die seit Jahren an Google Chrome heranreicht – und positioniert sich als datenschutzbewusste Alternative mit Mehrwert (Quelle: OpenAI).

ChatGPT Atlas zunächst für eine Plattform

Der Atlas-Browser ist aktuell nur für macOS verfügbar, doch Versionen für Windows, iOS und Android sollen folgen. Einen Zeitplan nennt OpenAI noch nicht. Nutzerinnen und Nutzer mit ChatGPT-Zugang (Free, Plus, Pro oder Go) können Atlas ab sofort über chatgpt.com/atlas herunterladen.

Während Chrome weltweit dominiert, wächst die Zahl der Herausforderer mit KI-Fokus. Browser wie Arc, Brave oder Opera experimentieren längst mit eingebauten Sprachmodellen. Doch OpenAI geht einen Schritt weiter – denn Atlas stammt direkt von der Firma, die ChatGPT selbst entwickelt hat. Damit verschmelzen erstmals Browser und KI zu einer Einheit, die mehr tun will, als nur Webseiten anzeigen.

Was Atlas in den kommenden Monaten wirklich leisten kann, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Wenn euer Browser plötzlich versteht, was ihr meint, wird das Internet nie wieder so sein wie früher.