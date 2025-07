Google Chrome zeigt dir jetzt, ob du einem Shop trauen kannst

Google Chrome wird zum Einkaufsberater.

Eine neue Funktion in Chrome soll Online-Shopping noch sicherer machen. Der Browser von Google zeigt beim Einkaufen jetzt auch Bewertungen zu Webshops an und warnt so vor unseriösen Anbietern.

Google Chrome integriert Shop-Bewertungen

In den USA bietet Google eine neue Chrome-Funktion an, die beim Online-Einkauf direkt im Browser über den jeweiligen Händler informiert. Ein Klick auf das Symbol links neben der Webadresse genügt, um eine KI-generierte Zusammenfassung der Kundenbewertungen zu sehen. Der Fokus liegt dabei laut Google auf Themen wie Service, Produktqualität, Versand, Rückgabe und Preisgestaltung.

Google nutzt dafür Daten aus dem eigenen Shopping-Angebot sowie von bekannten Bewertungsplattformen. Die Zusammenfassungen sollen eine erste Einschätzung zum Shop liefern, ohne dass Nutzer lange suchen oder Bewertungen selbst durchforsten müssen.

Die Funktion hebt auch negative Punkte klar hervor, etwa wenn Shops Rücksendungen erschweren oder Supportanfragen unbeantwortet lassen (Quelle: Google-Blog The Keyword). Wann sie nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

Google Chrome integriert Shop-Bewertungen. (© Google)

Fake-Bewertungen: So schützt Google seine Nutzer

Die Shop-Bewertungen in Chrome profitieren von Googles bestehenden Mechanismen zur Erkennung gefälschter Bewertungen, heißt es. Mithilfe einer Kombination aus KI, maschinellem Lernen und manueller Kontrolle sortiert der Konzern auffällige Rezensionen aus.

Dazu zählen unter anderem Massenbewertungen mit identischen Formulierungen, verdächtige Nutzerprofile oder extrem lobende Inhalte. Laut Google werden pro Jahr über 240 Millionen Fake-Bewertungen gelöscht (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Trotzdem erklärt Google, dass das System nicht unfehlbar ist. Gefälschte Bewertungen können trotz aller Maßnahmen durchrutschen. Nutzer sollten daher auch weiterhin Bewertungen kritisch lesen.

