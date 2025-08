Google dreht bei der Pixel Watch 4 an der Preisschraube

Während andere Hersteller die Preise nach oben treiben, zeigt Google bei der neuen Pixel Watch 4, dass es auch anders geht.

Google soll bei der kommenden Pixel Watch 4 mit einer kundenfreundlichen Preispolitik überraschen. Während der Grundpreis des normalen Modells mit 349 US-Dollar stabil bleiben soll, soll der Tech-Gigant die Aufpreise für die LTE-Versionen deutlich senken.

Google macht Pixel Watch 4 mit LTE günstiger

Die 41-Millimeter-Variante mit LTE-Unterstützung soll künftig 399 statt 449 Dollar kosten – eine spürbare Reduktion gegenüber der Vorgängergeneration. Auch bei der größeren 45-Millimeter-Version mit LTE sinkt der Aufpreis auf moderate 50 Dollar, was einen Endpreis von 449 statt 499 Dollar ergibt.

Neben der Preisanpassung wartet die Pixel Watch 4 mit deutlich verbesserter Ladetechnologie auf. Die Ladegeschwindigkeit soll um 25 Prozent steigen – in nur 15 Minuten lädt die Uhr von 0 auf 50 Prozent. Zum Vergleich: Die Vorgängergeneration benötigte dafür noch bis zu 28 Minuten. Auch der Sprung auf 80 Prozent Akkuladung gelingt nun in 30 statt bisher 35 bis 50 Minuten.

Ungeklärt bleibt, ob die reduzierten Aufpreise für die LTE-Version nur in den USA oder auch in Europa gelten werden. Zuletzt war in der Gerüchteküche zu hören, dass Google die Preise der Pixel Watch 4 stabil halten möchte (Quelle: AndroidHeadlines).

Pixel Watch 4 steht vor der Tür

Google wird die Pixel Watch 4 wieder in zwei Größen zusammen mit den Pixel-10-Smartphones vorstellen. Genau wie die Smartwatches sollen die Smartphones stabil im Preis bleiben. Zuletzt hatte Google die Preise ordentlich erhöht, sodass das Unternehmen mittlerweile in einem Preisbereich angekommen ist, wo viel mehr auch nicht geht – ohne negativ aufzufallen.

Negativ aufgefallen ist zuletzt das neue Ladedock, das für die schnelleren Ladezeiten verantwortlich ist. Es sorgt in der Community bereits für Diskussionen bezüglich seines Designs. Google legt die Pixel Watch 4 beim Laden auf die Seite, verzichtet aber weiterhin auf eine kabellose Ladefunktion. Damit bleibt man aufgeschmissen, wenn man vergisst, die Ladestation mitzunehmen.