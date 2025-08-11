Google Earth durchgespielt – und das sind die besten Funde

Unsere Erdkugel steckt voller Wunder und von Menschen erschaffenen Bauwerken, die sich aber nicht immer so leicht erkennen lassen. Zum Glück gibt es Google Earth! GIGA hat für euch die besten Funde zusammengestellt, die sich mit dem Kartendienst entdecken lassen.
Der Geologe Will ist dafür bekannt, erstaunliche Aufnahmen, die er auf Google Earth findet, zu sammeln und hochzuladen. Einige von ihnen sind sehr eigenartig, andere sind atemberaubend schön. Eines ist jedoch sicher: Alle sind sehenswert. Viel Spaß mit den besten Funden, die Will je gemacht hat.
Sieht fast aus wie ein Computer von innen...
... ist aber tatsächlich ein Industriegebiet in Südkorea.
Wie sich Flüssigkeiten ausbreiten...
... wird in diesem Bild deutlich. Hier sieht man das Abladen von Schlacke in der Nähe der Schmelze in einer Kupfermine in Miami, Arizona.
Auf gute Nachbarschaft!
Dieser Bewohner bringt seinen Groll gegenüber dem Nachbarn auf ganz besondere Weise zum Ausdruck.
Costa Concordia
Eine Zeit lang konnte man das zur Seite gekippte Wrack der Costa Concordia in Giglio (Italien) beobachten.
Versteck eines Superschurken
„Eine krasse optische Illusion. Was aussah wie eine Pyramide, scheint invertiert zu sein. Ich glaube es handelt sich um das Versteck eines Superschurken.“
Es grünt so grün
„Die dunkelgrünen Linien sind mir aufgefallen, weil sie keinen Sinn ergeben haben. Ich schätze, dass es abgeholzte Straßen sind, aber warum sind sie dann mehr bewachsen als die umliegenden Felder?“
Wie ein expressionistisches Gemälde
„Ein Kohlekraftwerk in Ägypten. Sieht ziemlich eklig aus.“
Der Gletscher
„Ein Gletscher, der in einen See mündet. Das Vorhandensein eines Verbindungsstroms deutet darauf hin, dass sich die beiden Teile des Sees auf verschiedenen Ebenen befinden. Der Gletscher formte einen Damm aus Eis. Das ist ziemlich cool.“
Mr Lava Lava
„Als ich nach eine Lavafluss in New Mexico geschaut habe, gab es einige Karten, auf denen einige Atombombenteststellen in der Nähe zu sehen waren. Das muss etwas damit zu tun haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies der Anblick der ersten nuklearen Detonation ist.“
Ah, toll
„Das ist ein Atoll. EinAtollist ein ringförmiges Riff, in der Regel ein Korallenriff, das eine Lagune umschließt. Das Wort Atollstammt aus dem Dhivehi, der Sprache der Malediven.“
Du bist so heiß wie ein Vulkan
„Ein Vulkan, der aus dem Südpazifik ragt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser wächst oder abbricht. Scheint, als ob die reichen Leute in Booten eine gute Zeit haben.“
Technisch wertvoll
„Riesige Tore, die Rotterdam vor den Gewässern der Nordsee schützen. Was für eine erstaunliche technische Leistung.“
Wenn er wüsste
„Ein Park in Pjöngjang, Nordkorea. Wenn Kim Yong Un nur wüsste, wie Google ihn übersetzt hat.“
Oktogon
„Dies ist eine Art Stausee in Belgien. Ich habe noch nie einen achteckigen Teich gesehen. Ich frage mich, warum sie es so gemacht haben.“
Schiffbruch
„Ich habe kürzlich das Buch ‚Skeletons on the Zahara‘ gelesen. Es erzählt die wahre Geschichte einiger US-amerikanischer Seeleute, die 1815 an der nordwestafrikanischen Küste Schiffbruch erlitten haben. Ich wollte sehen, ob ich ein Schiffswrack finden kann. Ich nahm an, dass eine Wüstenküste Metallwracks gut bewahren würde. Es dauerte nicht lange, bis sie im Nordwesten Südafrikas gefunden wurde. Sieht aus wie ein modernes Schiff und war 2003 mit Sicherheit nicht dort (das älteste verfügbare Bild).“
Google Earth durchgespielt und dies sind die besten Funde
„Dies ist Assamakka, Niger, eine Gemeinschaft, die offenbar einen verlorenen Kampf mit dem Sand führt. Es ist die vorherrschende Windrichtung hier zu sehen.“
Love Like Broken Glass
„Diese Reflektion in den Wellen sieht aus wie gebrochenes Glas.“
Sieht verlassen aus, ist aber …
„Hierbei handelt es sich um das angolanische Sozialwohnungsprojekt.“
Perfection
„Das hier ist ein perfekter Meteorkrater. Er hat einen sehr schönen erhöhten Rand. Ich wette, wenn man das Seebett kartografieren würde, würden man auch einen zentralen Gipfel sehen.“
Die Karawane zieht weiter
„Eine real-life Oase! Nicht alle Spuren sind von Autos, die kleinen sind von Tieren.“
Es sind die Kurven, auf die es ankommt
„Ein sehr gewundener Fluss. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Altarme bilden. In der Mitte des Bildes kann man sehen, wo eine Mäanderschleife aktiv abgeschnitten wird.“
Traumhaus
„Dies ist eine private Insel an der Küste von Maine. Die Brücke hat ein Tor und das Haus überblickt eine Schifffahrtsspur in Penobscot Bay. Ich würde den ganzen Tag Boote beobachten, Wein trinken und der Welt den Vogel zeigen.“
Der Mosaik-Effekt
„Es sieht aus wie ein abstraktes Gemälde. Mein erster Gedanke war eine riesige archäologische Ausgrabungsstätte. Es stellte sich heraus, dass ich falsch lag. Stattdessen werden diese Gruben in einem sehr altmodischen Salzgewinnungsbetrieb verwendet.“