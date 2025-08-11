Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Google Earth durchgespielt – und das sind die besten Funde

Google Earth durchgespielt – und das sind die besten Funde

Christopher Bahner
Christopher Bahner,
7 min Lesezeit
Quelle: Getty Images / Inside Creative House / ArtEvent ET
1 / 32
Unsere Erdkugel steckt voller Wunder und von Menschen erschaffenen Bauwerken, die sich aber nicht immer so leicht erkennen lassen. Zum Glück gibt es Google Earth! GIGA hat für euch die besten Funde zusammengestellt, die sich mit dem Kartendienst entdecken lassen.

Der Geologe Will ist dafür bekannt, erstaunliche Aufnahmen, die er auf Google Earth findet, zu sammeln und hochzuladen. Einige von ihnen sind sehr eigenartig, andere sind atemberaubend schön. Eines ist jedoch sicher: Alle sind sehenswert. Viel Spaß mit den besten Funden, die Will je gemacht hat.

Eine Oase in der Wüste

Quelle: Google Earth
2 / 32
So sehen Wasserreservoirs in Libyen aus.

Sieht fast aus wie ein Computer von innen...

Quelle: Google Earth
3 / 32
... ist aber tatsächlich ein Industriegebiet in Südkorea.

Wie sich Flüssigkeiten ausbreiten...

Quelle: Google Earth
4 / 32
... wird in diesem Bild deutlich. Hier sieht man das Abladen von Schlacke in der Nähe der Schmelze in einer Kupfermine in Miami, Arizona.

Auf gute Nachbarschaft!

Quelle: Google Earth
5 / 32
Dieser Bewohner bringt seinen Groll gegenüber dem Nachbarn auf ganz besondere Weise zum Ausdruck.

Costa Concordia

Quelle: Google Earth
6 / 32
Eine Zeit lang konnte man das zur Seite gekippte Wrack der Costa Concordia in Giglio (Italien) beobachten.

Versteck eines Superschurken

7 / 32
„Eine krasse optische Illusion. Was aussah wie eine Pyramide, scheint invertiert zu sein. Ich glaube es handelt sich um das Versteck eines Superschurken.“

Es grünt so grün

8 / 32
„Die dunkelgrünen Linien sind mir aufgefallen, weil sie keinen Sinn ergeben haben. Ich schätze, dass es abgeholzte Straßen sind, aber warum sind sie dann mehr bewachsen als die umliegenden Felder?“

Wie ein expressionistisches Gemälde

9 / 32
„Ein Kohlekraftwerk in Ägypten. Sieht ziemlich eklig aus.“

Der Gletscher

10 / 32
„Ein Gletscher, der in einen See mündet. Das Vorhandensein eines Verbindungsstroms deutet darauf hin, dass sich die beiden Teile des Sees auf verschiedenen Ebenen befinden. Der Gletscher formte einen Damm aus Eis. Das ist ziemlich cool.“

In the Shadows

11 / 32
„Der Schatten eines Berges.“

Mr Lava Lava

12 / 32
„Als ich nach eine Lavafluss in New Mexico geschaut habe, gab es einige Karten, auf denen einige Atombombenteststellen in der Nähe zu sehen waren. Das muss etwas damit zu tun haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies der Anblick der ersten nuklearen Detonation ist.“

Wie Perlen

13 / 32
„Ich habe dieses Muster am Strand noch nie gesehen!“

It's going down

14 / 32
„Der Zambezi flussabwärts. Wirklich seltsame Form eines Flusses.“

Ah, toll

15 / 32
„Das ist ein Atoll. EinAtollist ein ringförmiges Riff, in der Regel ein Korallenriff, das eine Lagune umschließt. Das Wort Atollstammt aus dem Dhivehi, der Sprache der Malediven.“

Du bist so heiß wie ein Vulkan

16 / 32
„Ein Vulkan, der aus dem Südpazifik ragt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser wächst oder abbricht. Scheint, als ob die reichen Leute in Booten eine gute Zeit haben.“

Technisch wertvoll

17 / 32
„Riesige Tore, die Rotterdam vor den Gewässern der Nordsee schützen. Was für eine erstaunliche technische Leistung.“

Tibet

18 / 32
„Ein See irgendwo auf dem tibetischen Plateau im Sommer und Winter.“

Wenn er wüsste

19 / 32
„Ein Park in Pjöngjang, Nordkorea. Wenn Kim Yong Un nur wüsste, wie Google ihn übersetzt hat.“

Ice Ice Baby

20 / 32
„Ein Fluss, der ein Loch ins Eis schneidet.“

Oktogon

21 / 32
„Dies ist eine Art Stausee in Belgien. Ich habe noch nie einen achteckigen Teich gesehen. Ich frage mich, warum sie es so gemacht haben.“

Ein Sturm kam auf

22 / 32
„Ein Tag nach Katrina.“

Schiffbruch

23 / 32
„Ich habe kürzlich das Buch ‚Skeletons on the Zahara‘ gelesen. Es erzählt die wahre Geschichte einiger US-amerikanischer Seeleute, die 1815 an der nordwestafrikanischen Küste Schiffbruch erlitten haben. Ich wollte sehen, ob ich ein Schiffswrack finden kann. Ich nahm an, dass eine Wüstenküste Metallwracks gut bewahren würde. Es dauerte nicht lange, bis sie im Nordwesten Südafrikas gefunden wurde. Sieht aus wie ein modernes Schiff und war 2003 mit Sicherheit nicht dort (das älteste verfügbare Bild).“

Google Earth durchgespielt und dies sind die besten Funde

24 / 32
„Dies ist Assamakka, Niger, eine Gemeinschaft, die offenbar einen verlorenen Kampf mit dem Sand führt. Es ist die vorherrschende Windrichtung hier zu sehen.“

Love Like Broken Glass

25 / 32
„Diese Reflektion in den Wellen sieht aus wie gebrochenes Glas.“

Sieht verlassen aus, ist aber …

26 / 32
„Hierbei handelt es sich um das angolanische Sozialwohnungsprojekt.“

Perfection

27 / 32
„Das hier ist ein perfekter Meteorkrater. Er hat einen sehr schönen erhöhten Rand. Ich wette, wenn man das Seebett kartografieren würde, würden man auch einen zentralen Gipfel sehen.“

Die Karawane zieht weiter

28 / 32
„Eine real-life Oase! Nicht alle Spuren sind von Autos, die kleinen sind von Tieren.“

Es sind die Kurven, auf die es ankommt

29 / 32
„Ein sehr gewundener Fluss. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Altarme bilden. In der Mitte des Bildes kann man sehen, wo eine Mäanderschleife aktiv abgeschnitten wird.“

Traumhaus

30 / 32
„Dies ist eine private Insel an der Küste von Maine. Die Brücke hat ein Tor und das Haus überblickt eine Schifffahrtsspur in Penobscot Bay. Ich würde den ganzen Tag Boote beobachten, Wein trinken und der Welt den Vogel zeigen.“

Der Mosaik-Effekt

31 / 32
„Es sieht aus wie ein abstraktes Gemälde. Mein erster Gedanke war eine riesige archäologische Ausgrabungsstätte. Es stellte sich heraus, dass ich falsch lag. Stattdessen werden diese Gruben in einem sehr altmodischen Salzgewinnungsbetrieb verwendet.“

Ein Stein der deinen Namen trägt

32 / 32
„Eine Festung in Lille, Frankreich. Ich liebe es, Festungen zu finden, während ich Google Earth erkunde. Sternfestungen sind leicht zu erkennen. Ich mag es besonders, Festungen in der Mitte von Städten zu finden.“

