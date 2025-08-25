Google enthüllt unbequeme Wahrheit über Smartphones, die sich jeder zu Herzen nehmen sollte

Google bricht mit einem Smartphone-Mythos, den die Branche seit Jahren am Leben hält.

Als Google vor wenigen Tagen sein neues Pixel 10 Pro Fold präsentierte, lag der Fokus auf einem besonderen Detail: Das erste faltbare Smartphone des Konzerns trägt das begehrte IP68-Siegel. Dieses Zertifikat bescheinigt Geräten vollständigen Staubschutz und Wasserdichtigkeit – sogar beim kompletten Untertauchen. Klingt nach einem sicheren Versprechen. Tatsächlich solltet ihr euch darauf nicht zu lange verlassen.

Google: IP-Schutz nicht für die Ewigkeit

Google weist darauf hin, dass Wasser- und Staubbeständigkeit keine dauerhaften Eigenschaften sind. Mit der Zeit verlieren Dichtungen ihre Wirkung – sei es durch alltägliche Abnutzung, kleine Reparaturen oder schlicht durch einen Sturz. Wer sein Smartphone fallen lässt, riskiert also nicht nur Kratzer, sondern auch, dass der Schutz gegen Wasser und Staub sofort verschwindet. Besonders bitter: Schäden durch Flüssigkeiten sind von der Garantie ausgenommen.

Im Kleingedruckten warnt Google davor, dass die wasserdichten Eigenschaften nicht ewig halten:

Dass IP-Zertifikate nicht ewig halten, ist eigentlich kein Geheimnis. Schon 2019 erklärte der TÜV Süd, dass die Prüfverfahren ausschließlich für neue Geräte gelten. Nach zwei Jahren intensiver Nutzung würde kaum ein Smartphone die gleichen Tests noch einmal bestehen. Hinzu kommt: Die Zertifizierung bezieht sich nur auf Süßwasser. Salzwasser, Chlor im Pool oder sogar Shampoo können die empfindlichen Dichtungen angreifen – und plötzlich ist das „wasserdichte“ Handy doch kaputt.

Geht vorsichtig mit dem Versprechen um

Trotz solcher Warnungen setzen Hersteller auch heute noch auf das starke Verkaufsargument „wasserdicht“. Was dabei oft verschwiegen wird: Das Siegel ist nur eine Momentaufnahme im Neuzustand des Geräts. Für den Alltag bedeutet das: Ein einziger Sturz oder längere Nutzung können aus einem vermeintlich robusten Smartphone ein empfindliches Gerät machen, das schon bei einem Glas Wasser den Geist aufgibt.

Für euch bleibt daher nur eine Konsequenz: Verlasst euch nicht blind auf das IP68-Versprechen. Schützt euer Handy so, als wäre es gar nicht wasserdicht – dann erspart ihr euch Ärger und im schlimmsten Fall teure Reparaturen.