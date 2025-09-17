Google erfüllt Gemini-Nutzern ihren größten Wunsch

Darauf haben die Nutzer anscheinend lange gewartet.

Google hat seiner Gemini-App ein Update verpasst, das viele Nutzer lange gefordert haben: Ab sofort lassen sich auch Audio-Dateien hochladen. Damit erweitert der Konzern die App um eine Funktion, die für Transkriptionen, Analysen und kreative Anwendungen enorme Möglichkeiten bietet. Unterstützt werden Formate wie MP3, M4A und WAV – sowohl auf Android und iOS als auch in der Webversion.

Google bietet jetzt Audio-Support für Gemini

Für Nutzer ohne Abo gilt ein Limit von zehn Minuten Audio pro Datei. Wer hingegen ein Google-Gemini-Pro- oder -Ultra-Abo hat, kann bis zu drei Stunden lange Aufnahmen hochladen (Quelle: Google).

Audio ist nur der jüngste Baustein im wachsenden Funktionspaket von Gemini. Schon zuvor konnten Nutzer Videos hochladen, allerdings begrenzt auf fünf Minuten in der Gratisversion und bis zu einer Stunde für zahlende Kunden.

Auch andere Dateiformate sind erlaubt: ZIP-Archive mit bis zu zehn Dateien, komplette Code-Ordner oder GitHub-Repositories mit bis zu 5.000 Dateien. Pro Chat lassen sich maximal zehn Dateien einbinden, einzelne Dateien dürfen höchstens 100 MB groß sein, bei Videos sind es maximal 2 GB.

Die Möglichkeit, Dateien dieser Art direkt in eine Unterhaltung einzubinden, macht Gemini deutlich flexibler. Wer bisher externe Tools für Transkription oder Analyse nutzte, kann nun vieles direkt innerhalb der App erledigen. Laut Google war genau das einer der am häufigsten geäußerten Wünsche der Community:

Google bleibt KI-Strategie weiter treu

Mit dem neuen Feature verfolgt Google seine Strategie, Gemini zu einer echten All-in-One-Plattform auszubauen. Die App unterstützt längst nicht mehr nur Text- und Bild-Inputs, sondern entwickelt sich Schritt für Schritt weiter.

Ob das neue Audio-Feature den erhofften Produktivitätsschub bringt, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen. Fest steht: Viele Nutzer haben es sich gewünscht – und für Google ist es ein weiterer Schritt, Gemini im Alltag unverzichtbar zu machen.