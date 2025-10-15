Google ersetzt klassische Suche: Das steckt hinter dem neuen KI-Modus – und warum er umstritten ist

Google führt immer mehr KI-Features in die Suchmaschine ein. Nachdem vor einigen Monaten in Deutschland die KI-Antworten eingeführt wurden, startet nun auch der KI-Modus. Was ist das und kann man den Google-KI-Modus deaktivieren?

Das kann der KI-Modus von Google

Während die bereits bekannten KI-Antworten noch in die normalen Suchergebnisse integriert wurden, findet man den „AI Mode“ in einem komplett neuen Bereich innerhalb von Google (So schaltet man die KI-Antworten aus). Der Modus wurde im Anschluss an die Hauskonferenz I/O im Mai 2025 in den USA gestartet und konnte in den letzten Monaten in den USA und einigen anderen Ländern genutzt werden. Seit Mitte Oktober steht der neue Suchmodus auch Nutzer in Deutschland in der Google-Suche im Browser und der Google-App auf dem Smartphone zur Verfügung.

Statt nur eine Liste von Links anzuzeigen wie bei der klassischen Google-Suche, generiert der KI-Modus eine zusammengefasste, KI-basierte Antwort, die aus verschiedenen Quellen kombiniert ist. Es erlaubt zudem eine interaktive Folgefrage

Google bricht eine Anfrage in mehrere Unterfragen auf. Das wird „Query Fan-Out“ bezeichnet. Dabei werden parallele Suchen durchgeführt und Ergebnisse kombiniert, um eine umfassendere Antwort zu liefern.

Der Modus erlaubt multimodale Eingaben: Man kann Text, Sprache oder Bilder verwenden, um Fragen zu stellen.

Wenn Google bei einer KI-Antwort wenig Vertrauen in die Genauigkeit hat, erscheinen zusätzlich klassische Links oder Webresultate.

Den KI-Modus erreicht man über den Button rechts im Suchfeld. Langfristig plant Google, diese Option als Standardeinstellung zu etablieren.

Mit dem Button rechts aktiviert ihr den KI-Modus. (© Google)

In einem kleinen Video stellt Google den neuen KI-Bereich vor:

Das steckt dahinter:

. Das heißt, man findet hier ein Eingabefeld, in das man Text eingibt. Das kann, wie bei der Google-Suche, ein herkömmlicher Begriff sein oder eine vollständige Frage.

Anders als bisher von Google bekannt, gibt es zu der Eingabe keine Links auf Ergebnisse in anderen Webseiten. Stattdessen wird die Suchanfrage des Nutzers komplett innerhalb des Google-Fensters beantwortet.

Mit weiteren Eingaben kann man die Suchanfrage vertiefen.

Das kann der AI-Mode:

Es lassen sich nicht nur einzelne Suchanfragen stellen. Man kann auch ein „ Gespräch “ mit Google zu einem Thema führen. Dabei lassen sich zum Beispiel weiterführende Fragen zu einer Ausgangssuche stellen.

“ mit Google zu einem Thema führen. Dabei lassen sich zum Beispiel weiterführende Fragen zu einer Ausgangssuche stellen. Der AI-Mode liefert keine Links zu Suchergebnissen , sondern generiert Antworten mithilfe von Künstlicher Intelligenz und verschiedenen Quellen im Web.

, sondern generiert Antworten mithilfe von Künstlicher Intelligenz und verschiedenen Quellen im Web. Der Dienst arbeitet auch mit Bildern . So können darauf Inhalte erkannt und verwertet werden.

. So können darauf Inhalte erkannt und verwertet werden. Je nach Anfrage gibt es weiterhin Links zu externen Webseiten , um tiefer in ein Thema einzusteigen oder sich außerhalb von Google weiter zu informieren. Die Verlinkungen sind aber nicht mehr so prominent wie in der bisher bekannten Google-Suche.

, um tiefer in ein Thema einzusteigen oder sich außerhalb von Google weiter zu informieren. Die Verlinkungen sind aber nicht mehr so prominent wie in der bisher bekannten Google-Suche. Der Online-Dienst soll nicht nur Informationen liefern, sondern auch beim Shopping helfen. So kann man sich Produktvergleiche anzeigen lassen. Wer auf der Suche nach einem neuen Outfit ist, kann Kleidung so auch virtuell „anprobieren“.

Wie kann man den KI-Modus deaktivieren?

Der AI-Mode befindet sich noch in der Entwicklung. Weitere Features sollen in den kommenden Monaten eingeführt werden. Gleichzeitig gilt hier, wie bei allen anderen KI-Diensten auch, dass Ergebnisse nicht einfach so übernommen werden sollten. Auch der AI-Mode kann Fehler machen oder Inhalte falsch interpretieren. So hat die Google-KI etwa schon über eine Woche vor dem Champions-League-Finale 2025 behauptet, dass Paris St. Germain mit 1:0 gegen Inter Mailand im Finale gewonnen hätte:

Bislang können sich Nutzer frei entscheiden, ob sie den KI-Modus oder die klassische Google-Suche nutzen wollen. Die Suche mit den Links zu anderen Portalen in einer Liste ist die Standardeinstellung. Man kann Google also auch ohne KI-Funktion verwenden und muss den KI-Modus nicht deaktivieren. Wer komplett ohne KI-gestützte Ergebnisse arbeiten will und auch keine Zusammenfassung oben nach einer Suche sehen möchte, kann diese Antwort deaktivieren.