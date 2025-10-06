Google erteilt Samsung beim Pixel 11 den Laufpass

Google verabschiedet sich beim Pixel 11 noch mehr von Samsung – zu eurem Vorteil.

Googles Pixel-Serie steht vor einer stillen, aber weitreichenden Wende: Zum ersten Mal seit Bestehen der hauseigenen Tensor-Chips will das Unternehmen auf ein Modem von MediaTek setzen – und sich damit von Samsungs Exynos-Technologie verabschieden. Laut einem Leak aus der Szene wird das kommende Pixel 11 mit dem MediaTek-M90-Modem ausgestattet sein, das vor allem eines verspricht: mehr Effizienz und weniger Energiehunger.

Google Pixel 11 mit MediaTek-Modem erwartet

Hinter dieser Entscheidung steckt eine klare Strategie. Seit Jahren kämpfen Googles Pixel-Modelle mit schwacher Akkulaufzeit und Hitzeproblemen – häufig ausgelöst durch die 5G-Modems von Samsung. Auch die Verbindungsgeschwindigkeit und Stabilität galten gegenüber Konkurrenten wie Qualcomm als Rückstand. Mit dem Wechsel bei den Pixel-11-Handys zu MediaTek will Google offenbar genau diese Schwachstellen ausräumen und gleichzeitig das Vertrauen in die eigene Hardware zurückgewinnen.

Das MediaTek-M90-Modem soll Downloadraten von bis zu 12 Gigabit pro Sekunde erreichen, unterstützt Dual-5G-SIMs und bringt sogar Satelliten-Konnektivität mit. Noch wichtiger für viele Nutzer dürfte aber der Effizienzgewinn sein: Durch die neue Architektur soll das Modem in den Pixel-11-Smartphones deutlich weniger Energie verbrauchen – was die Akkulaufzeit verlängern und Überhitzung verhindern könnte.

Damit wäre das Pixel 11 auch ein Symbol für Googles neue Unabhängigkeit. Denn bislang stammten zentrale Komponenten der Tensor-Chips – von Modem bis Fertigung – aus Samsungs Werkstätten. Mit dem Schritt zu MediaTek öffnet sich Google für andere Partner und sendet ein klares Signal: Die Zukunft der Pixel-Geräte soll nicht länger von einem einzigen Zulieferer abhängen.

Vieles noch nicht sicher

Trotz aller Euphorie bleibt Vorsicht geboten. Die Informationen stammen aus einem Leak, und bis zur offiziellen Vorstellung des Pixel 11 dürfte noch fast ein Jahr vergehen. In dieser Zeit kann sich viel ändern – von den technischen Details bis zur finalen Entscheidung, welches Modem tatsächlich verbaut wird. Doch der Trend ist unübersehbar: Google will mehr Kontrolle über die eigene Hardware – und weniger Altlasten aus der Samsung-Ära (Quelle: GizChina).

Sollte der Wechsel tatsächlich kommen, wäre das nicht nur ein technologischer, sondern auch ein symbolischer Schritt. MediaTek, lange als Hersteller für Mittelklassechips belächelt, könnte sich damit endgültig in der Premiumliga etablieren. Und Google? Könnte mit dem Pixel 11 endlich das liefern, was viele Fans seit Jahren fordern: ein leistungsstarkes, ausdauerndes und kompromissloses Smartphone.