Google Fotos teilen: So gebt ihr Bilder und Alben frei

Mit Google Fotos könnt ihr Bilder oder Alben schnell mit anderen teilen. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie das in der App und im Browser funktioniert.

Google Fotos: Bilder und Alben gemeinsam nutzen

Ob Urlaubsfotos, Erinnerungen von einer Feier oder Schnappschüsse aus dem Alltag – manchmal wollt ihr Bilder nicht nur für euch behalten. Google Fotos bietet dafür verschiedene Möglichkeiten: Ihr könnt einzelne Fotos verschicken, ganze Alben freigeben oder sogar eine dauerhafte Partnerfreigabe einrichten. Hier erfahrt ihr, wie das geht.

Google Fotos im Play Store

Einzelne Fotos oder Videos teilen

Wenn ihr nur ein Bild oder ein kurzes Video weitergeben möchtet, geht das direkt aus Google Fotos heraus – egal ob auf dem Smartphone oder im Browser.

In der Smartphone-App:

Öffnet die Google-Fotos-App. Tippt auf das gewünschte Foto oder Video. Wählt unten das Teilen-Symbol. Entscheidet euch für einen Kontakt, eine App oder die Option „Link erstellen“.

Ansicht in der App (© Screenshot GIGA)

Auf dem Desktop:

Ruft photos.google.com auf und meldet euch an. Klickt das Foto oder Video an, das ihr teilen möchtet. Wählt oben rechts den Button „Teilen“. Gebt an, ob ihr mit Personen direkt oder über einen Link freigeben wollt. Google schlägt euch automatisch Kontakte vor, mit denen ihr häufig Bilder austauscht. Bei einer Einzelperson klickt ihr direkt den Namen an. Ihr könnt über die Suchmaske auch Personen nach Namen, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse suchen. Wenn ihr das Foto an mehrere Personen schicken wollt, klickt auf „Neue Gruppe“ und fügt mehrere Kontakte hinzu. Optional könnt ihr eine kurze Nachricht hinzufügen. Zum Schluss klickt ihr auf „Senden“. Ansicht am Computer (© Screenshot GIGA)

Alben teilen leicht gemacht

In Google Fotos könnt ihr nicht nur einzelne Bilder verschicken, sondern auch ganze Alben freigeben. Das ist besonders praktisch, wenn mehrere Personen ihre Fotos zusammentragen möchten, etwa nach einem Urlaub oder einer Feier. So entsteht eine gemeinsame Sammlung, die alle Beteiligten erweitern können.

Smartphone-App:

Öffnet Google Fotos auf eurem Smartphone und wählt die Bilder aus, die ihr dem Album hinzufügen wollt. Tippt dann unten auf „Hinzufügen zu“. Wählt „Geteiltes Album“ aus. Vergebt einen Titel für das Album und tippt oben rechts auf „Teilen“. Entscheidet, ob ihr direkt Nutzer mit einem Google-Konto einladet oder ob ihr stattdessen einen Link erstellt, den ihr weitergeben könnt. Optional: Über das Drei-Punkte-Menü oben rechts findet ihr weitere Einstellungen.

Desktop:

Öffnet Google Fotos in eurem Browser und meldet euch in eurem Google-Konto an. Wählt die gewünschten Bilder aus und klickt oben rechts auf das Plus-Symbol. Klickt in den Optionen auf „Geteiltes Album“. Ihr könnt die Fotos zu einem bereits bestehenden Album hinzufügen oder über „Neues geteiltes Album“ ein neues erstellen. Gebt dem Album einen Titel und klickt anschließend oben rechts auf „Teilen“. Nun wählt ihr, wie ihr das Album freigeben wollt: per Link, über soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter oder direkt an Kontakte aus eurem Google-Account. Wenn ihr einen Link nutzen wollt, klickt auf „Link erstellen“. Kopiert den Link und teilt ihn mit den gewünschten Personen. Oben links im Album seht ihr nun, dass die Freigabe aktiv ist. Über das Menü mit den drei Punkten oben rechts könnt ihr die Linkfreigabe wieder deaktivieren oder weitere Optionen einstellen.

Partnerfreigabe einrichten

Wenn ihr einer bestimmten Person dauerhaft Zugriff auf eure Fotos geben möchtet, ist die Partnerfreigabe die bequemste Lösung. Ihr könnt einstellen, ob alle Fotos geteilt werden oder nur bestimmte Aufnahmen, etwa ab einem Datum oder von bestimmten Personen.

Smartphone-App:

Öffnet die Google Fotos App und tippt oben rechts auf euer Profilbild. Geht zu „Fotoeinstellungen“ und wählt den Punkt „Teilen“. Tippt auf „Mit Partner teilen“. Legt nun fest, welche Fotos in eurer Galerie geteilt werden sollen, und tippt anschließend unten auf „Partner auswählen“. Wählt die Person aus, mit der ihr eure Fotos teilen möchtet. Es kann nur eine Person ausgewählt werden, die zudem ein Google-Konto haben muss. Tippt unten auf „Bestätigen“. Google sendet eine Einladung an die ausgewählte Person. Diese muss angenommen werden, bevor die Fotos sichtbar sind. Ihr erhaltet in der Regel keine Benachrichtigung über die Annahme, könnt aber jederzeit sehen, dass eure Galerie mit einem Partner geteilt wird. Ab diesem Zeitpunkt gibt Google alle bereits vorhandenen und künftig hochgeladenen Fotos für diese Person frei.

Desktop:

Öffnet die Webseite photos.google.com in eurem Browser und meldet euch mit eurem Google-Konto an.

Klickt oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen zu öffnen. Wählt den Punkt „Mit Partner teilen“. Legt fest, welche Fotos aus eurer Galerie geteilt werden sollen, und klickt danach auf „Weiter“. Wählt nun die Person aus, mit der ihr eure Galerie teilen möchtet. Diese muss ebenfalls ein Google-Konto besitzen. Klickt anschließend auf „Weiter“. Klickt auf „Einladung senden“, um den Vorgang abzuschließen. Die eingeladene Person erhält nun eine Anfrage. Erst nach Annahme werden die Fotos sichtbar. Zukünftig hochgeladene Inhalte werden automatisch ebenfalls geteilt.

