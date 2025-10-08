Google ganz anders: So funktioniert die neue Suche

Die neue Antwortmaschine ist da.

Google bringt seinen KI-Modus jetzt auch nach Deutschland und in weitere Länder. Der erweitert die klassische Suche um viele generative KI-Funktionen. Nutzer erhalten ausführlichere Antworten, oft ergänzt durch Tabellen, Bilder und erklärende Zusammenfassungen.

Googles KI-Modus startet in Deutschland

Mit dem KI-Modus (AI Mode) führt Google eine neue Ebene der Websuche ein. Wer den Modus aktiviert, kann Fragen in natürlicher Sprache stellen – ganz so, als würde man sich mit einer Person unterhalten. Statt Links oder Textschnipseln erscheinen direkt strukturierte Infos, teils in Tabellenform oder als visuelle Zusammenstellung.

Wer laut Google zum Beispiel nach der besten Methode zur Kaffeezubereitung fragt, bekommt eine Vergleichstabelle mit Mahlgrad, Geschmack und Bedienaufwand. Auch Folgefragen sind möglich. So lässt sich die Suche Schritt für Schritt verfeinern, etwa nach Zubereitungszeit oder benötigtem Zubehör. Die Antworten basieren auf dem Sprachmodell Gemini 2.5.

Der neue KI-Such-Modus ist zumindest zu Beginn nicht als Ersatz für die klassische Google-Suche gedacht, sondern als zusätzliche Option. Nutzer können weiterhin jederzeit zwischen den beiden Varianten wechseln.

Google: visuelle Suche und KI-Shopping

Neben klassischen Textinfos liefert der Modus auch visuelle Ergebnisse. Wer ein Foto hochlädt oder eine vage Beschreibung eingibt, erhält passende Bilder mit erklärendem Kontext. Diese Funktion ist besonders für Nutzer gedacht, die sich schwertun, ihre Vorstellungen präzise in Worte zu fassen (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Auch beim Einkaufen spielt die Funktion eine Rolle. Statt wie sonst üblich Filter auszuwählen, reicht dem KI-Modus eine kurze Beschreibung wie „locker sitzende Jeans“. Die Ergebnisse bestehen dann aus passenden Produkten, inklusive Links zu Online-Shops, mit Preisen und Verfügbarkeiten. Auch hier können Nutzer die Auswahl durch weitere Texteingaben verfeinern.

Laut Google startet der KI-Modus nun auf dem Desktop, dem Handy und in der Google-App in weiteren mehr als 40 Ländern und 38 Sprachen. Dazu gehören in Europa neben Deutschland auch die Niederlande, Polen, Schweden, Spanien und Italien.