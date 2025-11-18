Google gibt nach: Android 17 öffnet sich – nicht freiwillig

Was bei Google wie ein Fortschritt für Nutzer klingt, ist in Wahrheit das Ergebnis eines erbitterten Machtkampfs.

Google öffnet sein Android-Universum – aber nicht aus freien Stücken. Mit der kommenden Version Android 17 will der Konzern erstmals erlauben, alternative App-Stores einfacher und direkt über eine Webseite zu installieren. Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig nicht mehr auf den Play Store angewiesen sein, um neue Apps zu laden. Doch hinter dieser Öffnung steckt kein Sinneswandel, sondern juristischer Druck: Ein Vergleich mit Epic Games zwingt Google, seine bisher geschlossenen Strukturen zu lockern.

Google muss Android 17 öffnen

Bislang war der Play Store das Nadelöhr für die meisten Android-Apps. Wer eigene App-Stores anbieten wollte, musste komplizierte Installationswege und zahlreiche Sicherheitswarnungen in Kauf nehmen – ein klarer Wettbewerbsnachteil. Mit Android 17, das voraussichtlich Mitte 2026 erscheint, soll das anders werden. Google führt sogenannte „registrierte App-Stores“ ein, die nach einer Zertifizierung über einen neuen „Single Store Install Screen“ installiert werden können. Dort informiert Android in neutraler Sprache über Berechtigungen und Funktionen des jeweiligen Stores.

Die Änderung ist Teil eines umfassenden Vergleichs zwischen Google und Epic Games. Der Spielekonzern hatte dem Suchmaschinenriesen jahrelang vorgeworfen, durch Gebühren und geschlossene Strukturen den Wettbewerb zu behindern. Das Ergebnis: Google verpflichtet sich, alternative App-Plattformen zuzulassen – vorerst bis zum 30. Juni 2032. Damit endet ein juristischer Dauerstreit, der das Android-Ökosystem nachhaltig verändert.

Praktisch bedeutet das: Wer künftig den Epic Store oder andere zertifizierte Plattformen installieren will, muss nur deren Webseite aufrufen und den Download-Button antippen. Android öffnet dann automatisch den neuen Installationsbildschirm. Nach der Einrichtung können Nutzer Apps direkt über den alternativen Store beziehen, bewerten und aktualisieren – ganz wie im Play Store (Quelle: heise).

Google bleibt vorsichtig

Trotz dieser Öffnung bleibt Google vorsichtig. Ab Herbst 2026 dürfen nur noch signierte Apps auf zertifizierten Geräten installiert werden. Eine vollständige Freiheit beim App-Download wird es also nicht geben. Immerhin: Für erfahrene Nutzer soll es weiterhin eine Sideloading-Option geben, mit der sich unverifizierte Apps manuell installieren lassen.

Mit der Öffnung für alternative Stores folgt Google einem Trend, der längst durch den europäischen Digital Markets Act vorgegeben ist. Auch Apple musste seine Regeln bereits anpassen. Während der iPhone-Konzern den Prozess auf sechs Schritte vereinfachte, geht Google mit Android 17 einen noch größeren Schritt – gezwungenermaßen. Denn ohne juristischen Druck hätte der Konzern sein Ökosystem wohl kaum freiwillig geöffnet.