Google hält Wort: Galaxy-Watch-Nutzer dürfen sich über neue Maps-Funktion freuen

Google hatte es während der neuen Pixel-Präsentation bereits angesprochen, jetzt wird es Wirklichkeit: Besitzer einer Wear-OS-Smartwatch, wie etwa den aktuellen Galaxy-Watch-Modellen, können nun Karten in Google Maps direkt auf die Uhr herunterladen, um diese offline nutzen zu können.

Galaxy Watch: Google Maps endlich offline nutzen

Google Maps auf der Galaxy Watch zu nutzen, kann manchmal etwas frustrierend sein. Denn immer, wenn man die App öffnet, um sich die Route zum Ziel anzeigen zu lassen, muss erstmal die aktuelle Karte der Region heruntergeladen werden. Das dauert zwar oftmals nur ein paar Sekunden – ärgerlich ist es aber dennoch.



Doch damit dürfte jetzt Schluss sein. Wie 9to5Google berichtet, hat Google die Google-Maps-App für Wear-OS-Smartwatches aktualisiert, wodurch diese eine neue Funktion erhält: Offline-Karten.



Diese Funktion kennen Android-Smartphone-Nutzer bereits. Sie erlaubt es euch, Karten vorab über das WLAN oder das mobile Netzwerk herunterzuladen. Das bietet sich vor allem an, wenn man in den Urlaub fährt und unnötige Roaming-Gebühren sparen will oder an einem Ort unterwegs ist, an dem es nur schlechten Empfang gibt.



Jetzt gibt es diese Funktion auch für Wear-OS-Geräte wie die Samsung Galaxy Watch ab der vierten Generation oder die Pixel-Watch-Geräte.

Anzeige

So sieht die neue Funktion in der Google-Maps-App eurer Smartwatch aus. (© 9to5Google)

So funktioniert die Offline-Karten-Funktion

Offline-Karten, die ihr bereits auf euer Smartphone heruntergeladen habt, sollen automatisch mit eurer Smartwatch synchronisiert werden – vorausgesetzt, ihr habt noch genug freien Speicherplatz. Zudem soll automatisch beim ersten Start der Maps-App nach dem Update noch eine Offline-Karte eurer unmittelbaren Umgebung erstellt werden.



Eure Offline-Karten könnt ihr direkt auf der Smartwatch im gleichnamigen Menüpunkt managen. Ab Werk aktualisiert Google die Offline-Karten, wenn eure Smartwatch im WLAN ist und geladen wird.



Bislang scheint Google das Update noch nicht komplett global ausgerollt zu haben. Auf der Pixel Watch 2 wurde uns das Update bislang auf jeden Fall noch nicht angeboten. Wahrscheinlich wird es noch ein paar Tage dauern, bis die Funktion allen Nutzern einer Wear-OS-Smartwatch zur Verfügung steht.



Lohnt sich der Kauf der neuen Samsung Galaxy Watch 7 oder Ultra? Wir verraten euch im Hands-On-Video, was sich bei der neuen Generation ändert:

Samsung Galaxy Watch 7 und Ultra im Hands-on Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.