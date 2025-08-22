Google hat bei den Pixel-10-Handys heimlich eine praktische Funktion entfernt

Plötzlich fehlt bei den neuen Pixel-10-Handys etwas, das viele von euch unterwegs sicher schon oft gerettet hat.

Nicht jede neue Smartphone-Generation übernimmt automatisch alle Funktionen der Vorgänger. Mit der Pixel-10-Serie verabschiedet sich Google still von einer Funktion, die viele Nutzer in den letzten Jahren schätzten: „Akku teilen“. Damit war es möglich, unterwegs Kopfhörer, Smartwatches oder auch das Handy eines Freundes kabellos mit Energie zu versorgen.

Google musste „Akku teilen“ opfern

Die Begründung für diesen Schritt von Google bei den neuen Pixel-10-Handys klingt nüchtern: Mit dem neuen Ladesystem Pixelsnap, das auf dem Qi2-Standard basiert, sei die Anordnung der Magneten im Inneren der Geräte so gestaltet, dass Reverse Wireless Charging technisch nicht mehr möglich sei. Google spricht hier von einer „physikalischen Limitierung“. Für euch bedeutet das, dass ihr euer Pixel-Handy nicht länger als mobile Stromquelle einsetzen könnt.

Mit Pixelsnap zieht Google beim kabellosen Laden mit Apple gleich. Qi2 soll ein stabileres, effizienteres und schnelleres Laden ermöglichen, indem die Magnete Ladegerät und Smartphone exakt ausrichten. Für viele klingt das nach einem Fortschritt – für andere nach einem Rückschritt, weil sie auf eine vertraute Funktion verzichten müssen.

Dass sich Magnet-Laden und Reverse Charging nicht zwangsläufig ausschließen müssen, zeigt der Hersteller HMD mit seinem Modell Skyline. Auch dieses setzt auf Qi2, erlaubt aber weiterhin umgekehrtes Laden mit 5 Watt. Die Unterschiede könnten an den verwendeten Qi2-Versionen oder an individuellen Hardware-Anpassungen liegen (Quelle: droidreader).

Jetzt ergibt die Pixel Watch 4 auch Sinn

Ich hatte mich vor der Präsentation der Pixel Watch 4 darüber aufgeregt, dass Google die Smartwatch wieder nicht kabellos auflädt, sondern erneut auf eine proprietäre Lösung setzt.

Diese Entscheidung ergibt mit dem Verzicht auf das Reverse Charging bei den Pixel-10-Smartphones nun absolut Sinn. Klar, es wäre zwar cool, wenn man die Pixel Watch 4 auf einer Qi-Ladestation kabellos laden könnte, auf der Rückseite der neuen Pixel-10-Smartphones würde das nicht mehr funktionieren.