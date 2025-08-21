Google hat mit der Pixel Watch 4 geschafft, wovon Apple und Samsung bisher nur träumen

Google kommt der Smartwatch-Konkurrenz mit der Pixel Watch 4 zuvor.

Mit der Pixel Watch 4 hat Google eine Smartwatch eingeführt, die in einer entscheidenden Disziplin einen Vorsprung erzielt: Sie verbindet sich direkt mit Satelliten. Damit überholt der Konzern seine beiden größten Rivalen Apple und Samsung, die bislang nur laut der Gerüchteküche an einer vergleichbaren Lösung arbeiten.

Google Pixel Watch 4 mit Satellitenkommunikation

Was die Pixel Watch 4 von ihren Vorgängern abhebt, ist nicht nur ein leicht optimiertes Design und kleinere technische Verbesserungen, sondern vor allem ihre Fähigkeit, auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Netz einen Notruf absetzen zu können. In entlegenen Gebieten, auf Reisen oder in Katastrophensituationen könnte das im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden.

Wie das funktioniert, hat Google in einem kurzen Demo-Video gezeigt:

Die Pixel Watch 4 zeigt, dass Satellitenfunk in einer Uhr technisch umsetzbar ist. Details zur Reichweite, Netzabdeckung und möglichen Beschränkungen hat Google noch nicht umfassend offengelegt. Klar ist aber: Für Outdoor-Fans, Vielreisende oder alle, die Sicherheit in Extremsituationen suchen, wird die Uhr damit zu einer interessanten Alternative.

Wichtig: Nur die LTE-Version der Pixel Watch 4 unterstützt die Satellitenkommunikation. Bisher ist das Feature auch nur in den USA verfügbar. Ob und wann sie nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

Apple und Samsung entwickeln ebenfalls

Satellitenkommunikation gilt schon länger als das nächste große Ding im Wearable-Markt. Apple hatte 2022 mit dem iPhone 14 erstmals ein SOS-Feature über Satelliten eingeführt, das inzwischen in mehreren Ländern verfügbar ist. Viele Beobachter gingen davon aus, dass die Funktion schnell auch in der Apple Watch landen würde. Doch bisher ist das nicht passiert – und genau hier setzt Google an.

Auch Samsung experimentiert mit Satellitenkommunikation, allerdings bisher nur in Smartphones. Dass Google den Schritt zuerst auf die Smartwatch bringt, verschafft dem Unternehmen einen Marketingvorteil und positioniert die Pixel Watch 4 als technologische Vorreiterin.

Für den Markt bedeutet das: Die Messlatte liegt nun höher. Die nächsten Generationen von Apple Watch und Galaxy Watch werden sich daran messen lassen müssen, ob sie ebenfalls Satellitenverbindungen ermöglichen. Bis dahin hat Google einen Vorsprung, den man dem Konzern in diesem Segment nicht unbedingt zugetraut hätte.