Google hört euch ganz genau zu – aber nur, wenn ihr das wollt

Gemini gönnt euch mehr Zeit.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Googles Gemini-KI versteht schon viel, aber eines nicht: Pausen beim Sprechen. Wer bei einer Sprachanfrage nur kurz nachdenkt, wird schon unterbrochen. Das ändert sich aber bald: Google testet gerade eine neue Mikrofon-KI-Funktion, die deutlich mehr Spielraum lässt.

Anzeige

Google: Gemini hört beim Nachdenken zu

Derzeit reagiert Gemini noch ziemlich empfindlich auf Sprechpausen. Wenn Nutzer nicht sofort weiterreden, unterbricht die Google-KI sie kurzerhand. Das sorgt besonders bei komplexen Anfragen mitunter für Frust. Nun hat Google aber anscheinend erkannt, dass Nutzer auch mal etwas Zeit zum Denken brauchen.

In der neuesten App-Version von Gemini versteckt sich deswegen eine neue Option: Das Mikrofon lässt sich darüber mit einem langem Druck sperren. Wie bei WhatsApp-Sprachnachrichten bleibt das Mikrofon dann offen, bis Nutzer es sich anders überlegen.

Sobald das Mikrofon aktiviert ist, verwandelt sich das Symbol in einen Stopp-Button. Gerade für detaillierte oder mehrteilige Befehle dürfte das ein echter Sprung nach vorne sein. Die neue Funktion erlaubt damit längere, unterbrechungsfreie Gespräche mit dem Assistenten, ganz ohne Gemini Live.

Auch optisch ändert sich bei Gemini etwas

Parallel arbeitet Google an kosmetischen Verbesserungen der Gemini-Oberfläche. Das Eingabefeld wächst beim Tippen leicht an und passt sich damit dem Design der Haupt-App an. Ob diese Änderung aber schon in der kommenden Version enthalten ist, bleibt offen (Quelle: Android Authority).

Anzeige

Ein weiteres Detail betrifft den Button zur Steuerung von Gemini Live. Dieser lässt sich jetzt frei am Bildschirmrand verschieben, zumindest zwischen sechs festgelegten Positionen. Ob das bereits ein Vorbote für den offiziellen Rollout ist, bleibt zunächst noch abzuwarten.