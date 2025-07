Google immer mächtiger: Nicht mal WhatsApp ist noch sicher

Android-Nutzer verlieren die Kontrolle, sagen Kritiker

Eine Änderung bei Android sorgt für massive Kritik. Google greift tief ins System ein, was auch beliebte Apps wie WhatsApp betrifft. Wer das nicht möchte, muss selbst aktiv werden.

Google: KI-Zugriff auf Apps wird Standard

Ab sofort greift Googles Gemini-KI standardmäßig auf Drittanbieter-Apps zu. Davon betroffen sind auch Apps wie WhatsApp oder die Telefon-Funktion des Handys. Selbst wenn Nutzer die KI-Funktion zuvor deaktiviert haben, soll der Zugriff laut Google „automatisch starten”. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern: Nutzer müssen mühsam den Zugriff auf einzelne Apps blockieren, was jedoch anscheinend nur für 72 Stunden Schutz bietet.

Gemini lässt sich laut Google-Informationen nicht mehr vollständig abschalten. Zudem sorgt der Konzern in diesem Zusammenhang eher für Verwirrung als für Aufklärung: Auf den Hilfeseiten heißt es mal, dass deaktivierte Funktionen deaktiviert bleiben, dann wieder, dass Gemini trotzdem später auf Apps zugreift. Ein kompletter Ausstieg ist offenbar nicht vorgesehen.

Google verteidigt die Integration mit dem Argument, dass viele Nutzer den KI-Assistenten ohnehin als hilfreich empfinden. Doch genau diese Haltung sorgt für Unmut. Wer Gemini nicht nutzen möchte, bleibt auf sich gestellt, denn es gibt keine echte Möglichkeit mehr, die KI vollständig zu blockieren.

Google Gemini lässt sich kaum entfernen

Android-Nutzer können versuchen, Gemini per Entwicklertools und Kommandozeile zu deinstallieren. Doch dieser Prozess ist kompliziert und setzt technisches Wissen voraus. Selbst der Einsatz des offiziellen Android-Debug-Tools führt dabei nicht immer zum Erfolg.

Kritiker werfen Google vor, Gemini so tief im System zu verankern, dass Nutzer kaum noch Kontrolle haben (Quelle: Ars Technica). Das erinnert an den Umgang von Microsoft mit dem Internet Explorer in den 90er-Jahren. Damals landete Microsoft wegen der Bündelung des Browsers mit Windows vor Gericht.