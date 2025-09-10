Google ist mit Pixel-Smartphones gelungen, womit niemand gerechnet hat

Google hat sich langsam, aber stetig hochgearbeitet.

Googles Smartphones erleben gerade einen Höhenflug, den kaum jemand für möglich gehalten hätte. Während die Premium-Sparte des weltweiten Smartphone-Marktes im ersten Halbjahr um acht Prozent zulegte, legte das Pixel einen Rekordstart hin.

Pixel-Handys verkaufen sich hervorragend

Laut Marktforschungsdaten von Counterpoint Research stiegen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um satte 105 Prozent. Damit ist Google der am schnellsten wachsende Hersteller im Premium-Segment. Dass dieser Sprung so groß ausfällt, liegt auch daran, dass Googles Marktvolumen bisher vergleichsweise klein war.

Google gibt mit seinen Pixel-Handys ordentlich Gas. (© Counterpoint Researsch)

Doch der Trend ist klar: Die Pixel-9-Modelle kamen gut an und mit der aktuellen Pixel-10-Serie will Google neue Käuferschichten erreichen. Die Geräte kombinieren leistungsstarke Hardware wie den Tensor-G5-Chip mit exklusiven KI-gestützten Software-Features, die es so bei keinem anderen Hersteller gibt. Außerdem hat Google sein Line-up neu aufgestellt, um Kunden in verschiedenen Preissegmenten abzuholen – vom erschwinglichen Einstiegsmodell bis hin zum voll ausgestatteten Pro-Gerät.

Google muss noch viel aufholen

Natürlich ist Google noch längst nicht auf Augenhöhe mit Apple und Samsung, die den Premium-Markt dominieren. Doch die Dynamik ist spürbar: Samsung schiebt mit seinem Galaxy Z Fold 7 und der Entwicklung eines Tri-Fold-Geräts die Grenzen der Hardware voran, während Apple seinen Platz an der Spitze weiter festigt. Huawei und Xiaomi wachsen ebenfalls, doch keiner dieser Player legte in diesem Jahr ein so starkes Tempo vor wie Google.

Was für Google spricht, ist die Kombination aus Software-Expertise und aggressiver Expansion. Das Unternehmen baut seine Verfügbarkeit Schritt für Schritt aus, vor allem in Märkten außerhalb der USA, in denen die Marke bislang kaum eine Rolle spielte. Sollte dieser Kurs anhalten, könnte Google sich vom Nischenhersteller zum ernsthaften Konkurrenten entwickeln – und die Kräfteverhältnisse in der Smartphone-Welt nachhaltig verschieben.