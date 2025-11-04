Google-Knaller bei MediaMarkt: Pixel 10 Pro mit Unlimited-Tarif günstiger als ohne

Wenn ihr auf der Suche nach einem leistungsstarken Smartphone zu einem fairen Preis seid, werdet ihr bei MediaMarkt jetzt fündig. Dort bekommt ihr das Google Pixel 10 Pro zusammen mit einem Unlimited-Tarif für nur 34,99 Euro pro Monat. Hier die Details.

Das Pixel 10 Pro von Google überzeugt durch seine starke Ausstattung und ist aktuell bei MediaMarkt zu einem sehr günstigen Preis erhältlich. Ihr erhaltet es zusammen mit einem Tarif im o2-Netz mit unlimitiertem Datenvolumen sowie Allnet- und SMS-Flat für 34,99 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Hinzu kommen einmalig 144,94 Euro für den Anschlusspreis, die Zuzahlung und den Versand. Aktionsweise werden euch wiederum 150 Euro als Gutschrift mit der Grundgebühr verrechnet. Unsere unten stehende Rechnung zeigt, warum es sich bei dem Angebot um einen echten Top-Deal handelt.

Details des Tarifs im Überblick

Netz: o2

Tarif: Mobile Unlimited Max

Allnet- und SMS-Flat

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

150 Euro Guthaben geschenkt

Pixel 10 mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 34,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 99 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 144,94 Euro

99 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 144,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 984,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 984,70 Euro Gerätewert (laut idealo.de): 894,97 Euro

(laut idealo.de): 894,97 Euro Bonus : 150 Euro

: 150 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert & Bonus): -60,27 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert & Bonus): -60,27 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -2,51 Euro

Das Pixel 10 Pro ist aktuell nicht unter 895 Euro zu bekommen. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben -60,27 Euro für den reinen Tarif übrig. Das entspricht -2,51 Euro im Monat. Ihr bekommt das Smartphone also mit dem Tarif günstiger als im Einzelkauf und den Tarif effektiv kostenlos dazu.

Tipp: Kündigt den Tarif rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, nur dann geht der günstige Preis auch auf.

Google Pixel 10 Pro: Oberklasse-Handy mit Top-Features

Das Google Pixel 10 Pro bietet ein 6,3-Zoll-OLED-Display mit kräftigen Farben, hohen Kontrasten und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.100 cd/m². Die 120-Hertz-Bildwiederholrate sorgt für flüssige Bewegungen. Der neue Tensor G5-Prozessor liefert spürbar mehr Leistung, auch für anspruchsvolle Apps und Spiele.

Die Triple-Kamera mit Teleobjektiv überzeugt durch detailreiche Aufnahmen und smarte KI-Funktionen. Mit einer Akkulaufzeit von rund 17 Stunden und kabellosem Qi2-Laden bleibt das Gerät alltagstauglich. Sieben Jahre Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 runden das Paket ab.

