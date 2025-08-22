Google knöpft sich mit neuem smarten Lautsprecher Apples HomePods vor

Mehr Funktionen und Gemini-KI.

Wer aufmerksam das Event zum Google Pixel 10 verfolgt hat, konnte im Segment mit dem Formel-1-Fahrer Lando Norris ein bisher unbekanntes Gerät entdecken. Das Produkt sieht wie ein etwas größerer Apple HomePod Mini aus, bei dem der LED-Lichtkreis unten statt oben ist. Laut einem Bericht von Android Headlines handelt es sich um einen neuen Home Speaker mit Gemini-Unterstützung von Google. (Quelle: Android Headlines).

Neuer Home Speaker von Google

Die Website gibt an, bereits weitere Bilder des neuen Lautsprechers gesehen zu haben, sowie einige weitere Details zu kennen. Wenig überraschend setzt das neue Gerät auf Googles Gemini-KI. Das Unternehmen hatte bereits im Mai angekündigt, den Google Assistant durch Gemini als neue Standard-KI zu ersetzen.

Das schließt auch Gemini Live ein, auch wenn die Nutzung mangels Kamera und Bildschirm etwas eingeschränkter als beim Smartphone ist. Ihr könnt jedoch mit der KI kommunizieren, die jetzt auch deutlich komplexere Anfragen versteht und sich mit einer natürlichen Stimme mit euch unterhält. Der neue Lautsprecher ist der sprachgesteuerte Zugangspunkt für Google Home. Ihr könnt also, falls euer Heim entsprechend ausgestattet ist, die Temperatur in einzelnen Räumen regeln oder das Licht an- und ausschalten.

Dass Gemini Live auch kontextbezogene Eingaben verarbeiten kann, könnt ihr über das neue Gerät Lebensmittel auf eure Einkaufsliste setzen, Flüge nach Rom recherchieren und alle möglichen Funktionen einer generativen KI nutzen. Da Gemini in Zukunft auch auf anderen Google-Home-Produkten und Nest-Lautsprechern verfügbar ist, werden die genannten Features nicht nur auf dem neuen Gerät zu finden sein.

Sieht nicht nur aus wie ein HomePod

Wie bei Apples HomePods und Apple TV wird das neue Produkt auch als Lautsprecher für den Fernseher dienen und soll, anders als die Nest-Reihe, auch wunderbar mit dem Google TV Streamer funktionieren. Das neue Gerät könnte für Surround-Sound im Wohnzimmer sorgen, auch wenn es sehr wahrscheinlich kein Ersatz für die Klangqualität einer echten Soundanlage wird. Als Matter-Hub soll Googles nächster Speaker auch fungieren.

Zum Design gibt es ebenfalls ein paar Details. Wie die HomePods wird auch Googles neue Lautsprecher mit Stoff überzogen sein. Laut Android Headlines gibt es die Farben hellrot, hellgrün, schwarz und porzellanweiß. Die Website hat zwei Vermutungen zum angestrebten Release. Eine Möglichkeit ist Ende Oktober, eine zweite die gemeinsame Veröffentlichung neben dem Pixel 10a im Frühjahr 2026.