Google-Knüller bei MediaMarkt: Pixel 9 Pro mit Unlimited-Tarif günstiger als ohne

Seid ihr auf der Suche nach einem hochwertigen Smartphone zusammen mit einem starken Tarif zum Sparpreis? Bei MediaMarkt gibt es derzeit das Google Pixel 9 Pro mit unbegrenztem Datenvolumen im o2-Netz zu besonders guten Konditionen. Hier erfahrt ihr, warum dieses Angebot so besonders ist.

Mit dem Pixel 9 Pro hat Google ein hervorragend ausgestattetes Oberklasse-Smartphone auf den Markt gebracht, das ihr euch aktuell bei MediaMarkt zum unschlagbaren Tiefstpreis sichern könnt. Dieses Handy bekommt ihr gerade inklusive Tarif im o2-Netz mit Allnet- und SMS-Flat sowie unlimitiertem 5G-Datenvolumen für 24,99 Euro im Monat. (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Die Google Pixel Buds A-Series im Wert von 69 Euro bekommt ihr kostenlos dazu.

Hinzu kommen noch einmalig 74,94 Euro für Anschlusspreis, Zuzahlung und Versand. Unsere Rechnung unten zeigt, warum es sich hierbei um einen echten Top-Deal handelt.

Details des Tarifs im Überblick

Tarif: Mobile Unlimited on Demand

Netz: o2

unlimitiertes 5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Google Pixel Buds A-Series im Wert von 69 Euro kostenlos dazu

Pixel 9 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 29,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 29 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 74,94 Euro

29 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 74,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 674,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 674,70 Euro Gerätewerte (laut idealo.de): 787,95 Euro (Handy) + 69 Euro (Buds)

(laut idealo.de): 787,95 Euro (Handy) + 69 Euro (Buds) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): -182,25 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): -182,25 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -7,59 Euro

Das Pixel 9 Pro (128 GB) ist aktuell bei seriösen Händlern nicht unter 788 Euro zu haben. Die Kopfhörer schlagen mit 69 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben -182,25 Euro für den reinen Tarif übrig. Das entspricht -7,59 Euro im Monat. Ihr bekommt das Smartphone hier also zusammen mit den Kopfhörern günstiger als im Einzelkauf und den potenten Tarif effektiv kostenlos dazu.

Tipp: Kündigt den Tarif rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, nur dann geht der günstige Preis auch auf.

