Google-Kracher bei MediaMarkt: Pixel 10 mit Telekom-Tarif günstiger als ohne

Ihr sucht ein leistungsstarkes Smartphone zu einem fairen Preis? Bei MediaMarkt gibt es das Google Pixel 10 zusammen mit einem Telekom-Tarif bereits ab 24,99 Euro im Monat. Hier findet ihr die Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Pixel 10 von Google bringt eine starke Ausstattung mit und ist aktuell bei MediaMarkt zu einem sehr günstigen Preis verfügbar. Ihr erhaltet es zusammen mit einem Tarif im Telekom-Netz inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB 5G-Datenvolumen für 24,99 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Ihr profitiert dabei von einem erhöhten Sofortbonus für das spätere Einschicken eines Altgerätes. Alternativ gibt es auch Tarife ohne den Ankauf eines Altgerätes. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur dieses Wochenende.

Anzeige

Hinzu kommen noch einmalig 74,94 Euro für Anschlusspreis, Zuzahlung und Versand. Nehmt ihr eure alte Rufnummer mit, bekommt ihr 50 Euro gutgeschrieben. Unsere Rechnung unten zeigt, warum es sich bei dem Angebot um einen echten Top-Deal handelt.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom

Tarif: Freenet Allnet Flat

Allnet- und SMS-Flat

20 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)

(max. 50 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Anzeige

Pixel 10 mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 24,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,95 Euro (Versand) = 46,94 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 4,95 Euro (Versand) = 46,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 646,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 646,70 Euro Gerätewert (laut idealo.de): 698,39 Euro

(laut idealo.de): 698,39 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme: 50 Euro

bei Rufnummernmitnahme: 50 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert & Bonus): -101,69 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert & Bonus): -101,69 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -4,24 Euro

Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Pixel 10 ist aktuell nicht unter 698 Euro zu bekommen. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben -101,69 Euro für den reinen Tarif übrig. Das entspricht -4,24 Euro im Monat. Ihr bekommt das Smartphone also mit dem Tarif günstiger als im Einzelkauf und den Tarif effektiv kostenlos dazu.

Anzeige

Tipp: Kündigt den Tarif rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, nur dann geht der günstige Preis auch auf.

Google Pixel 10: Mittelklasse-Handy mit Top-Features

Das Google Pixel 10 überzeugt mit einem 6,3 Zoll OLED-Display, das kräftige Farben, hohe Kontraste und eine starke Helligkeit von bis zu 2.100 cd/m² bietet. Die 120-Hertz-Bildwiederholrate sorgt für flüssige Bewegungen, während der neue Tensor G5-Prozessor eine solide Performance liefert.

Anzeige

Die Kamera ist dank des neuen Teleobjektivs nun komplett ausgestattet und liefert detailreiche Aufnahmen in bester Qualität. Mit einer Akkulaufzeit von rund 17 Stunden und kabellosem Laden über den Qi2-Standard bleibt ihr flexibel im Alltag. Langer Software-Support bis 2032 und moderne KI-Funktionen runden das Gesamtpaket ab. Wer auf Wi-Fi 7 verzichten kann, bekommt mit dem Pixel 10 nahezu alle Stärken der teureren Pro-Modelle zu einem günstigeren Preis.

Zum Angebot bei MediaMarkt

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.