Google lässt tief blicken: Ohne diese Entscheidung sähe das Pixel Fold ganz anders aus

Google hat den Klappmechanismus vom Pixel 10 Pro Fold revolutioniert.

Google hat beim neuen Pixel 10 Pro Fold nicht einfach ein weiteres Foldable gebaut – sondern den Klappmechanismus neu gedacht. Statt auf Zahnräder setzt das Unternehmen auf sogenannte CAMs – mechanische Bauteile, die Bewegungen linear statt rotierend übertragen. Laut Google bringt dieser Ansatz mehrere Vorteile. Das Team spricht sogar von einem echten Engineering-Sprung – oder, wie sie es nennen: “Hinge-a-neering“ (Quelle: Google).

Google Pixel 10 Pro Fold: Ein Klapp-Update mit Köpfchen

Bei Foldables ist das Scharnier das Herzstück – und oft die größte Herausforderung. Es muss stabil, präzise und langlebig sein. Google hat daher beim Pixel 10 Pro Fold eine radikale Entscheidung getroffen: Weg mit dem Getriebe, her mit Präzision.

Das getriebelose CAM-Design erlaubt es, das Display weiter bis in den Scharnierbereich auszudehnen, wodurch die Ränder deutlich schmaler ausfallen. Gleichzeitig bleibt mehr Raum für Akku und Technik. Das Ergebnis: ein 8-Zoll-Innendisplay, ein 6,4-Zoll-Außenscreen und spürbar mehr Ausdauer.

Von der Werkbank zur Perfektion: Feinschliff trifft Funktion

Der Weg dorthin war alles andere als einfach. Googles Design- und Engineering-Teams mussten sicherstellen, dass sich beide Hälften perfekt synchron auf- und zuklappen lassen. Ein Balanceakt aus Federn, Drehmomenten und millimetergenauer Mechanik. Nach zahllosen Drop-Tests sei dann klar gewesen: Das Scharnier hält – und fühlt sich laut Google besser an denn je.

Optisch bleibt Google seinem Pro-Look treu: poliertes Aluminium, diamantgeschliffene Kanten und ein Scharnier, das sich nahtlos in das Design der Pixel-Serie einfügt. Damit sendet Google eine klare Botschaft: Foldables sind keine Experimente mehr. Das neue Scharnier ist mehr als ein technisches Detail – es ist ein Statement: weniger Show, mehr Substanz.