Google legt los: Alte Smartwatches erhalten brandneues Software-Update

Google überrascht Besitzer älterer Pixel-Smartwatches mit einem Update, das mehr verändert, als man im ersten Moment glaubt.

Google verteilt ab sofort ein großes Update für die Pixel Watch 2 und Pixel Watch 3. Das neue Wear OS 6 basiert auf Android 16 und bringt ein frisches Design, neue Funktionen und viele optische Anpassungen. Damit rückt Google seine Smartwatches optisch und funktional näher an die kommende Generation heran – und zeigt, dass ältere Geräte noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Google macht alte Smartwatches wieder fit

Mit der Build-Version BP3A.250905.014.W3 erhalten sowohl die Bluetooth- als auch die LTE-Modelle der Pixel Watch 2 und Pixel Watch 3 die Aktualisierung. Besitzer der ersten Pixel Watch müssen sich noch etwas gedulden: Das 2022 erschienene Modell ist zwar bis mindestens Oktober 2025 mit Software-Updates versorgt, taucht aber in den aktuellen Release Notes noch nicht auf. Google könnte aber noch nachliefern.

Das auffälligste Merkmal von Wear OS 6 ist das neue „Material 3 Expressive“-Design, das schon vom Pixel-Smartphone bekannt ist. Auf der Uhr bedeutet das: überarbeitete Quick Settings, ein neu gestaltetes Benachrichtigungssystem und ein farblich dynamisches Interface, das sich dem gewählten Zifferblatt anpasst. So leuchten Benachrichtigungen, Kacheln und Apps künftig in passenden Farbtönen – ganz im Stil des Material-You-Prinzips.

Auch die Standard-Apps bekommen ein Facelift. Wecker, Stoppuhr und Timer wurden neu gestaltet und nutzen jetzt die aktualisierten Icons und Layouts. Nach dem Update lohnt sich außerdem ein Blick in den Play Store: Dort warten weitere Aktualisierungen für Apps wie Wear Media und Pixel Weather.

Die neuen Watchfaces, die mit der Pixel Watch 4 eingeführt werden, sind allerdings noch nicht Teil dieses Updates. Dennoch bringt Wear OS 6 die älteren Modelle funktional auf ein modernes Niveau – und lässt sie deutlich frischer wirken (Quelle: 9to5Google).

So könnt ihr das Software-Update installieren

Wer das Update manuell anstoßen will, kann das über Einstellungen → System → Systemupdates tun. Ein Tipp: Mehrfaches Tippen auf den „Up to date“-Bildschirm startet den Download schneller. Und wer Bluetooth deaktiviert, kann den Vorgang über Wi-Fi beschleunigen.

Parallel dazu hat Google auch Factory- und OTA-Images für die Pixel Watch 4 veröffentlicht. Für die neue Smartwatch mit dem Codenamen „Menari“ ist zum Flashen allerdings ein spezieller Debug-Adapter nötig, den Google nur auf Einladung bereitstellt – ähnlich wie bei der ersten Pixel Watch.

Der Rollout findet in Wellen statt. Wartet einfach einige Tage, dann dürfte die neue Version beim Laden automatisch installiert werden. Ansonsten könnt ihr manuell nach dem Update suchen, wenn zu viel Zeit vergeht. Bei meiner Pixel Watch 3 war die neue Version meist nach einigen Wochen automatisch drauf.