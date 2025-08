Google lenkt ein: Großer Kahlschlag doch noch abgewendet

Google zieht seine rigorosen Abschalt-Pläne zurück.

Eigentlich wollte Google Schluss machen – nun folgt die Rolle rückwärts. Die goo.gl-Shortlinks bleiben zum Teil über den August hinaus erhalten, sofern sie zuletzt aktiv genutzt wurden.

Google-Shortlinks bleiben teils erhalten

Ursprünglich wollte Google sämtliche Shortlinks mit der Adresse goo.gl ab dem 25. August deaktivieren. Jetzt rudert der Konzern zurück: In einem offiziellen Update erklärt Google, dass alle in letzter Zeit verwendeten Links auch nach Ende August weiterhin funktionieren werden. Nur URLs, die bereits seit Ende 2024 als inaktiv markiert sind, werden tatsächlich gelöscht.

Diese Entscheidung ist eine klare Reaktion auf das Nutzerfeedback. Da viele Shortlinks in Dokumenten, Videos, sozialen Netzwerken und Archiven eingebettet sind, hätte ihr Verschwinden unzählige Inhalte quasi unbrauchbar gemacht. Google zeigt sich nun glücklicherweise einsichtig und erklärt, das Feedback sei ernst genommen worden. Damit bleiben alle goo.gl-Links erhalten, solange beim Klick keine Deaktivierungswarnung angezeigt wird (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Google hatte bereits 2019 die Erstellung neuer Shortlinks über goo.gl gestoppt. Seitdem wurden bestehende Links zwar weitergeleitet, doch der Dienst wurde nach und nach zurückgefahren. Ein Jahr vor dem jetzt revidierten Abschalttermin erklärte Google, dass 99 Prozent der Links keine Aufrufe mehr verzeichnen würden. Das hat sich offenbar nicht bestätigt – oder zumindest nicht in dem Maße, wie es die Masse der Nutzer wahrnahm.

So überprüft ihr eure goo.gl-Links

Wer wissen will, ob ein eigener Link betroffen ist, kann diesen einfach aufrufen. Werdet ihr sofort an das Ziel weitergeleitet, bleibt der Link auch über den 25. August hinaus aktiv. Taucht hingegen eine Warnmeldung auf, bedeutet das, dass der Link abgeschaltet wird. In diesem Fall hilft nur ein Umstieg auf eine andere Kurz-URL.