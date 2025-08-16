Google Lens clever einsetzen: Mit diesen Tricks nutzt ihr die App perfekt

Ein Foto reicht aus, um mithilfe von Google Lens Texte zu übersetzen, Pflanzen zu bestimmen oder schwierige Mathematikaufgaben zu lösen. Wir haben uns angeschaut, mit welchen cleveren Features euch die mobile Bilderkennung den Alltag erleichtert.

Mit Google Lens suchen, was ihr seht

Google Lens hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, doch die meisten Smartphonenutzer wissen nicht annähernd, was das Tool draufhat. Die mobile Bilderkennung analysiert in Echtzeit, was ihr seht: Objekte, Texte, mathematische Formeln und Produkte. Alles, was sie dafür braucht, ist ein Schnappschuss oder ein Bild aus eurer Fotogalerie.

Das Google-Lens-Feature in der Google-App (© Google App / GIGA)

Gedruckte Texte mit Google Lens digitalisieren

Mit Google Lens digitalisiert ihr gedruckte Texte. Dazu nehmt ihr ein Bild des Textdokuments auf, wählt den gewünschten Bereich aus und klickt auf „Kopieren“. Im Anschluss übertragt ihr den gespeicherten Text in das Textprogramm eurer Wahl und passt ihn beliebig an.

Fremdsprachen mit Google Lens übersetzen

Im Urlaub erweist sich Google Lens als wichtigster Begleiter. Warum? Die mobile Bilderkennung übersetzt Texte in Bildern in Echtzeit und blendet die Übersetzung direkt im Originalbild ein. Dazu macht ihr ein Foto von der Speisekarte, dem Schild oder einem Dokument und wählt „Deutsch“ als Zielsprache aus.

Reiseführer in Echtzeit

Dicke Reiseführer braucht heute keiner mehr, wenn er Google Lens auf dem Smartphone hat. Ein Bild von einem Gebäude oder einer Sehenswürdigkeit reicht aus, um zahlreiche Infos abzufragen. Im Museum funktioniert das ähnlich. Hier macht ihr ein Foto von einem Gemälde und erhaltet spannende Hintergrundinfos zu Werk und Künstler.

Was mit Google Lens alles möglich ist, erfahrt ihr im Video:

Mit Google Lens den besten Preis finden

Ihr habt euch beim Shoppen in ein besonderes Möbelstück oder in eine coole Lederjacke verliebt, doch der Preis übersteigt euer Budget? Da lässt sich was machen! Scannt den Barcode oder den QR-Code des Artikels mit Google Lens, klickt auf „Produkte“ und lasst euch von den Angeboten anderer Anbieter überraschen.

Einen neuen Look kreieren

Ihr habt ein cooles Outfit gesehen und wollt es zu Hause nachstylen? Macht ein Foto davon und lasst euch von den Bildern inspirieren. Mit etwas Glück findet ihr passende Produkte, die ihr direkt online bestellen könnt oder Anregungen, wie ihr euer neues Trend-Piece kombiniert.

Pflanzen bestimmen und Tiere erkennen

Wer seine Umwelt mit offenen Augen wahrnimmt, wird das Wissen darüber begierig aufsaugen. Ein Foto von einer Pflanze oder von einem Tier reicht aus, um Google zur Höchstform auflaufen zu lassen. Lens zeigt euch neben Bildern zum Vergleich eine KI-generierte Übersicht mit den wichtigsten Fakten und weiterführende Links an.

Tiere erkennen mit Google Lens (© GIGA)

Spicken für Fortgeschrittene

Wer mit den Hausaufgaben nicht weiterkommt, muss sich nicht quälen. Google Lens löst mathematische Gleichungen und zeigt sogar den kompletten Lösungsweg auf. Ihr habt eher Probleme in anderen Fächern? Die KI hilft euch auch bei den Chemie-, Biologie- und Physikaufgaben, indem sie passende Videos und Erklärungen liefert.

Rätsel und Sudokus lösen

Ihr rauft euch bereits das Haar, weil ihr nicht auf die Lösung kommt? Dann hilft euch Google Lens auf die Sprünge. Dazu das Rätsel oder das Sudoku scannen und schon erhaltet ihr passende Vorschläge.

Visitenkarten automatisch abspeichern

Früher musste man die Daten auf gedruckten Visitenkarten mühsam abtippen. Heute reicht ein Foto davon aus. Nach dem Scannen extrahiert Google Lens die Informationen und schlägt euch vor, einen neuen Kontakt anzulegen. Ist dieser bereits vorhanden, ergänzt er eine fehlende Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder die Anschrift.