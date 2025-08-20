Google macht bei der Pixel Watch 4 das, was lange überfällig ist

Sowas gab’s bei Google noch nie!

Bei der neuen Pixel Watch 4 ist es endlich soweit: Die Google-Smartwatch lässt sich fortan reparieren – zumindest teilweise. Display und Akku des Wearables lassen sich fortan tauschen. Damit setzt Google ein klares Nachhaltigkeits-Signal, das schon lange überfällig ist. Was sich sonst noch ändert, erfahrt ihr oben im Video.

Pixel Watch 4: Google-Uhr kann endlich repariert werden

Die Pixel Watch 4 ist unsere erste Uhr, die mit Blick auf Wartungsfreundlichkeit entwickelt wurde. Sollte also etwas kaputtgehen, haben Sie die Möglichkeit, Display- und Akku-Teile auszutauschen. Google

Was für Google anscheinend nur eine kleine Randnotiz ist, kann Kunden in Zukunft bares Geld sparen. Denn anstatt bei einem Defekt das komplette Gerät ersetzen zu müssen, können die Käufer Batterie und Bildschirm ersetzen lassen – na endlich!

Google macht jedoch klar: Dieser Service wird nicht überall verfügbar sein. Zudem rät Google davon ab, die Reparaturen selbst vorzunehmen – das soll man doch lieber den Fachleuten überlassen.

So sieht die neue Pixel Watch 4 aus. (© Google)

Was hat sich sonst bei der Pixel Watch 4 getan?

Google behält die zwei unterschiedlichen Größen bei – es gibt also wieder eine 41- und eine 45-mm-Variante. Das Display ist nun 10 Prozent größer, der Rand hingegen schrumpft ein wenig. Der Bildschirm wird jetzt bis zu 3.000 nits hell.

Geladen wird die Pixel Watch 4, indem ihr sie auf dem neuen Ladegerät auf die Seite legt (im Video zu sehen) – die unzuverlässige Pogo-Pin-Lösung der Vorgänger hat also ausgedient. Der Ladevorgang geht 25 Prozent schneller über die Bühne. Google gibt zudem eine maximale Akkulaufzeit von 40 Stunden an – unter Optimalbedingungen und aktiviertem Energiesparmodus.

Ein weiteres Novum: Im Notfall kann die Pixel Watch 4 über Satellit die Verbindung mit einer Notrufzentrale herstellen.

Beim Preis gibt es hingegen keine Überraschungen – zum Glück! Google übernimmt die Preise des Vorgängers. Das 41-mm-Modell der Pixel Watch 4 kostet 399 Euro, das 45-mm-Modell 449 Euro. Die LTE-Versionen kosten jeweils 100 Euro mehr.