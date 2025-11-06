Google Maps bekommt das Navi der Zukunft – aber es gibt einen Haken

Gemini hilft euch in Maps.

Google erweitert seine Maps-App um eine Sprachsteuerung per Gemini. Die KI übernimmt während der Fahrt Aufgaben und liefert nützliche Infos. Nutzer müssen dafür nicht auf das Display schauen. In Deutschland startet das Angebot eingeschränkt.

Google Maps: Gemini hilft beim Navigieren

Die neue Funktion ergänzt Google Maps um eine interaktive Komponente. Nutzer können während der Fahrt Fragen stellen oder Bitten äußern, auf die Gemini kontextbezogen reagiert. Möglich ist zum Beispiel die Suche nach Restaurants entlang der Route, inklusive Informationen zu beliebten Gerichten oder Parkmöglichkeiten. Auch Ladepunkte für E-Autos lassen sich finden.

Android-Nutzer haben zudem die Option, ihre Ankunftszeit zu teilen. Komplexere Aufgaben wie die Planung eines Kalendertermins für den nächsten Tag gehören ebenfalls dazu, sofern Zugriff auf den Kalender erlaubt wurde. Gemini übernimmt dann die Eintragung automatisch.

Laut Google sollen sich sogar Verkehrsstörungen per Sprache melden lassen. Der Konzern beschreibt das System als freihändige, dialogbasierte Navigation, bei der die Augen auf der Straße bleiben können. Gemini in Maps startet in Kürze bei Android und iOS, später folgt dann noch Android Auto (Quelle: Google-Blog The Keyword Deutschland).

KI auf der Straße: Was Gemini noch alles kann

In den USA erweitert Google die Maps-Funktionen stärker. Dort zeigt Gemini künftig auch Orientierungspunkte wie Restaurants oder Tankstellen in den Navigationsanweisungen an. Nutzer hören dann statt ungenauen Angaben wie „in 500 Metern rechts abbiegen“ klar verständliche Hinweise wie „nach dem Thai-Siam-Restaurant rechts“.

Gemini greift dabei auf Informationen zu rund 250 Millionen Orten zurück und nutzt Street-View-Bilder, um besonders auffällige Gebäude zu identifizieren. Auch vorausschauende Verkehrsinfos sind vorgesehen. Google informiert so automatisch über Staus oder Sperrungen, selbst wenn gerade keine aktive Navigation läuft.

Nach der Ankunft hilft Gemini in den USA zudem beim Erkunden der Umgebung. Die Kamera-Funktion Lens kann dazu Orte im Sichtfeld erkennen und Fragen dazu beantworten. Die Rollouts für diese Funktionen sind in den USA bereits angelaufen (Quelle: Google-Blog The Keyword).