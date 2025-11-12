Google Maps bekommt neues Feature – aber viele Android-Nutzer schauen in die Röhre

Google Maps bekommt einen Energiesparmodus, aber nur wenige Android-Smartphones profitieren davon.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 12. November 2025: Google hat den bereits zuvor entdeckten Energiesparmodus für Google Maps offiziell bestätigt – doch die Freude dürfte bei manchem Android-Nutzer von kurzer Dauer sein. Denn zumindest zunächst soll das Feature nur auf Smartphones der Pixel-10-Reihe erscheinen. Ob irgendwann auch andere Handys davon profitieren werden, ist nicht bekannt. (Quelle: Google)

Anzeige

Originalmeldung vom 31. Oktober 2025:

Google bastelt an einer Funktion, die vielen von euch in echten Stressmomenten helfen könnte: einem Stromsparmodus für Google Maps. Das Feature befindet sich aktuell in der Beta-Phase und soll dafür sorgen, dass ihr auch mit fast leerem Akku sicher ans Ziel kommt – selbst dann, wenn der Energiestand bedrohlich niedrig ist.

Google Maps: Neues Feature kann euren Akku retten

In der aktuellen Beta-Version 25.44.03.824313610 hat die Website AndroidAuthority den Modus in Google Maps erstmals entdeckt. Wer ihn aktiviert, bekommt eine stark abgespeckte Ansicht zu sehen: nur die nächste Abbiegung, keine Straßennamen, keine bunten Karten, stattdessen ein monochromes, fast leeres Display.

Der Hintergrund: Jeder überflüssige Pixel, jedes animierte Symbol frisst Energie – also fliegt alles raus, was nicht unbedingt nötig ist.

So sieht der neue Stromsparmodus in Google Maps aus. (© AndroidAuthority / Google )

Aktiviert wird der Modus nicht über die App, sondern über den Power-Button des Smartphones. Eine ungewöhnliche Entscheidung, die aber Sinn ergibt: Wenn der Akku schon schwächelt, soll die Aktivierung so schnell und einfach wie möglich gehen – ganz ohne Menüsuche.

Anzeige

Sobald der Modus läuft, zeigt Google Maps nur noch das Nötigste an, während die Sprachnavigation aktiv bleibt. So könnt ihr euch weiter orientieren, ohne auf das Display schauen zu müssen.

Auch interessant: Der Modus funktioniert unabhängig vom normalen Batteriesparmodus eures Telefons. Das heißt, ihr könnt Maps in den Minimalmodus schalten, ohne gleich das ganze System herunterzufahren. Noch ist unklar, wann Google die Funktion offiziell ausrollt – oder ob sie vielleicht nie das Licht der breiten Öffentlichkeit sieht. (Quelle: AndroidAuthority)

Neues Google-Maps-Feature: Akku sparen, aber um welchen Preis?

Was clever klingt, könnte sich in der Praxis noch als Zündstoff entpuppen. Denn Google scheint es mit dem Minimalismus ein wenig übertrieben zu haben: Selbst der Name der nächsten Straße fehlt, was beim Navigieren ein wenig problematisch werden könnte. Außerdem ist der Modus auf Hochformat beschränkt – im Querformat funktioniert er gar nicht.

Anzeige

Übrigens ist der Energiesparmodus bei Google Maps nicht die einzige Neuerung, die bei Android 17 ihre Premiere feiern könnten – auch der ebenfalls kürzlich entdeckte Min Mode könnte eine praktische Innovation für Nutzer darstellen.