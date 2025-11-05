Google Maps: Blitzer-Warnungen während der Fahrt? Das geht, aber ...

Kann Google Maps Blitzer anzeigen? Die App kann es leider nicht, aber trotzdem könnt ihr euch während der Fahrt vor Radarfallen warnen lassen. Wir erklären euch die Möglichkeiten.

Nachdem Google Maps als Navigationssoftware und Routenplaner immer besser wird, wünschen sich natürlich viele Anwender, dass Google Maps auch Blitzer anzeigt, während man unterwegs ist. Das wird aus verschiedenen Gründen wohl nicht passieren. Aber es gibt spezielle Blitzer-Apps, die im Hintergrund laufen können, während ihr Google Maps nutzt.

Alle Apps, die euch während der Fahrt vor Blitzern warnen, sind illegal. Das Gesetz verbietet die Nutzung während der Fahrt und inzwischen darf nicht einmal euer Beifahrer solche Warn-Apps laufen lassen, um euch mündlich zu warnen. Auch wenn solche Dienste in Navigations-Apps wie Navigon oder Here WeGo eingebaut sind, dürft ihr sie nicht aktivieren.

Google Maps ist übrigens nicht der einzige kostenlose Routenplaner. Sehr empfehlenswert ist auch die App Here WeGo, die ihr für alle Systeme finden könnt - und die enthält auch einen Blitzerwarner!

Blitzer in Google Maps mit Hilfs-Apps anzeigen lassen

Wie schon erklärt, kann Google Maps Blitzer nicht anzeigen. Aber sowohl Android, als auch iOS sind in der Lage, Apps im Hintergrund laufen zu lassen bzw. als „Layer“ über andere Apps zu legen. So habt ihr die Möglichkeit, Google Maps zur Navigation zu nutzen und gleichzeitig spezialisierte Blitzer-Apps im Hintergrund laufen zu haben.

Die Blitzer-App fügt sich gut in Google Maps ein

Man darf dabei allerdings nicht zu viel erwarten: Es ist nicht so, dass nun in der Karte von Google Maps auf den Straßen Blitzer-Warnungen zu sehen wären. Vielmehr überlagern kleine Anzeigefenster der Blitzer-App das Google-Maps-Fenster und warnen sowohl optische wie akustisch vor kommenden Radarfallen.

Das ist eine Falschinformation! Die Artikel beziehen sich alle auf eine alte und nicht mehr verfügbare App namens TomTom AmiGO, die man über anderen Apps einblenden konnte. Mit der Nachfolge-App "TomTom - Karten & Navigation" ist das nicht möglich. Wichtiger Hinweis: In letzter Zeit tauchen immer wieder Artikel auf, in denen die App TomTom dazu genutzt wird, um Blitzerwarnungen in Google Maps einzublenden.Die Artikel beziehen sich alle auf eine alte und nicht mehr verfügbare App namens TomTom AmiGO, die man über anderen Apps einblenden konnte. Mit der Nachfolge-App "TomTom - Karten & Navigation" ist das nicht möglich.

Brauchbare Blitzer-Apps für Google Maps

Eine Blitzer-App ist nur so gut, wie die dahinterstehenden Daten. Feststehende Blitz-Geräte kennt jede entsprechende Anwendung. Aber die aktuellen Warnungen kommen nur in die Software, wenn jeder Nutzer sofort neue Blitzer meldet. Und da hapert es nach wie vor. Insofern wünschen sich viele, dass Google Maps Blitzer melden würde – dann würde das wenigstens klappen. Leider müsst ihr euch auf die existierenden Angebote verlassen und von denen wollen wir euch eine vorstellen.

Mit über 4 Millionen Nutzern wirbt die bekannte App Blitzer.de, die es für Android und iOS gibt. Sie liegt in zwei Versionen vor, von denen eine kostenlos ist, während die andere Geld kostet. Allerdings sollte euch klar sein, dass die Verwendung der App während der Fahrt in Deutschland untersagt ist. Wenn ihr erwischt werdet, kostet das 75 € und bringt euch zudem einen Punkt in Flensburg ein.

Den Hintergrundmodus könnt laut Hersteller nur in den Pro-Versionen nutzen. Somit kann die App auch in Google Maps Blitzer anzeigen – wenn ihr zahlt.

Fazit zu Blitzer-Warnern in Google Maps So richtig überzeugend ist keine der Lösungen. Wenn ihr Google Maps als Navi nutzt, wollt ihr die Blitzer auch in der Karte angezeigt bekommen. Aber das ist ja auch nicht die einzige Möglichkeit einer kostenlosen Navigation mit paralleler Blitzer-Warnung. Die oben bereits genannte App Here WeGo ist eine weltweit nutzbare Navigations-App, die eine Radarfallen-Warnung bereits eingebaut hat. Dann werden die Blitzer auch in der Straßenkarte angezeigt und ihr könnt euch genauer darauf vorbereiten. Davon mal abgesehen, solltet ihr euch ja sowieso an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten – das schont die Nerven und das Portemonnaie. Marco Kratzenberg

