Google Maps denkt mit: Neue Funktion hilft euch beim Erinnern

Mit einer neuen Übersicht in der Maps-App wird besser sichtbar, wo man zuletzt war. Die Funktion heißt „Your recent places“ und soll helfen, den Überblick zu behalten oder vergessene Orte schnell wiederzufinden.

Google Maps: Neue Übersicht zeigt besuchte Orte

In der neuesten App-Version von Google Maps ist jetzt ein Feature aktiv, das sich viele schon früher gewünscht haben dürften. Im „You“-Tab findet sich ab sofort ein neuer Bereich namens „Your recent places“. Dort tauchen alle Orte auf, die man in letzter Zeit besucht hat – und das unabhängig davon, ob sie aktiv gesucht oder nur passiert wurden. Einen solchen Orte-Verlauf gab es zwar schon.

Das Besondere an der neuen Version ist, dass sich die Liste gezielt filtern lässt. Mit Optionen wie „Kategorie“, „Gebiet“, „Gespeichert“ oder „Maps-Verlauf“ kann man die Anzeige auf bestimmte Arten von Orten eingrenzen. Unter „Kategorie“ verstecken sich unter anderem Filter für Restaurants, Hotels oder Shopping (Quelle: Android Authority).

Jeder Eintrag enthält Symbole zum einfachen Speichern oder Teilen. Über das Drei-Punkte-Menü kann der Ort bei Bedarf auch aus dem Verlauf gelöscht oder mit weiteren Details wie den konkreten Besuchszeiten ergänzt werden. Die neue Übersicht befindet sich oberhalb der bereits bekannten Listen wie „Favoriten“ oder „Gespeicherte Trips“. Orte verbleiben lokal auf dem eigenen Gerät, Google selbst speichert sie nicht auf seinen Servern.

Update macht Google Maps nützlicher

Google hat das Feature ursprünglich schon im August getestet, jetzt startet der breite Rollout. Die Funktion kann beim Teilen von Empfehlungen helfen, aber auch bei der Reiseplanung oder einfach zum Erinnern an schöne Orte dienen.

Neben der „Your recent places“-Funktion arbeitet Google außerdem an einer Möglichkeit, ganze Suchergebnislisten zu teilen. Wann diese Funktion erscheint, ist derzeit noch offen.

