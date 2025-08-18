Google Maps: Diese Einstellung spart euch Nerven auf vollen Autobahnen

In Google Maps könnt ihr eure Routen auch ohne Autobahn berechnen lassen. Das ist zum Beispiel zu Feiertagen und Ferienzeiten nützlich, wenn die Autobahnen voll sind und Staus drohen.

Die Fahrtroute ohne Autobahn lässt sich direkt bei der Routenplanung einrichten.

Google Maps: Autobahn vermeiden

Auf Smartphone

Gebt eure Route in Google Maps ein (von… nach…). Startet die Navigation aber noch nicht. Tippt stattdessen oben rechts auf die drei Punkte neben dem Startort. Wählt den Menüpunkt Optionen. Setzt ein Häkchen bei „Keine Autobahn“. Schließt die Optionen mit „X“. Die Route wird neu berechnet und die Einstellung berücksichtigt.

So vermeidet ihr Autobahnen in der Routenberechnung in Google Maps. (© GIGA)

Über die Optionen könnt ihr die Autobahnen auch wieder aktivieren, falls euch die Strecke doch zu lange erscheint.

Am PC

Gebt eure Route von… bis… ein. Ganz oben wählt ihr das Auto-Symbol aus, sofern noch nicht geschehen. Unter dem Abfahrts- und Zielort klickt ihr auf den Schriftzug Optionen. Setzt ein Häkchen bei Vermeiden: Autobahnen.

Am PC könnt ihr in Google Maps hier die Autobahnen vermeiden. (© GIGA)

Route ohne Autobahnen in Google Maps planen

Wenn ihr bei Google Maps eine Route plant und dabei die Autobahn vermeiden möchtet, könnt ihr das ganz einfach über die Einstellungen der Routenführung anpassen. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn ihr lieber über Landstraßen fahrt, Mautgebühren umgehen wollt oder einfach eine entspanntere Strecke sucht.

In den Routenoptionen könnt ihr verschiedene Häkchen setzen. Besonders wichtig sind hier die Optionen „Autobahnen vermeiden“, „Mautstraßen vermeiden“ oder auch „Fähren vermeiden“. Sobald ihr die Auswahl „Autobahnen vermeiden“ aktiviert, berechnet Google Maps die Strecke ausschließlich über andere Straßen. Das kann zwar die Fahrzeit verlängern, aber oft führt euch die Route dann durch kleinere Orte oder landschaftlich schönere Gegenden.

Ein zusätzlicher Tipp: Falls ihr unterwegs seid und schon eine aktive Navigation läuft, könnt ihr ebenfalls in den Einstellungen die Option ändern. Google Maps berechnet dann sofort eine neue Strecke ohne Autobahnen. Wenn ihr öfter ohne Autobahnen fahren möchtet, müsst ihr diese Einstellung bei jeder Routenplanung neu vornehmen. Eine dauerhafte Speicherung der Option ist in Google Maps bisher nicht vorgesehen.