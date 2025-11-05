Google Maps erhält clevere Funktion – aber viele Autofahrer gehen leer aus

Die neue Fahrspur-Hilfe ist etwas zu exklusiv.

Google Maps bekommt eine neue Funktion, die vor allem für Autofahrer mit digitalem Bordcomputer spannend ist: Eine KI-gestützte Spurführung hilft dabei, immer in der richtigen Fahrspur zu bleiben. Das Feature startet jedoch sehr begrenzt.

Google Maps führt Fahrspur-Hilfe ein

Die neue Funktion nennt sich „Live Lane Guidance“ und ist zunächst exklusiv für den Polestar 4 verfügbar. Dieser gehört zu den wenigen Fahrzeugen, die auf das „Google built-in“-System setzen. Dabei handelt es sich um eine tief integrierte Version von Android Automotive, das heißt nicht nur einfach eine App, sondern ein vollständiges Infotainment-System direkt im Auto.

Die Spurführung soll in Echtzeit erkennen, in welcher Fahrspur sich das Auto befindet und ob ein Spurwechsel nötig ist. Google nutzt dafür die Frontkamera des Fahrzeugs.

Diese erfasst Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsschilder, die dann von einer KI analysiert und mit den Navigationsdaten abgeglichen werden. Ziel ist es, Autofahrer präziser zu führen, etwa bei mehrspurigen Ausfahrten oder komplexen Autobahnkreuzen.

Spurführung auch per Sprachausgabe

Die Hinweise erscheinen sowohl auf dem Display im Fahrzeug als auch über Sprachausgabe. Wer sich zum Beispiel auf der Autobahn auf der linken Spur befindet, aber in Kürze rechts abbiegen muss, wird aktiv zum Spurwechsel aufgefordert und verpasst so im besten Fall keine Abfahrt mehr (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Die neue Maps-Funktion klingt praktisch, hat aber noch einen weiteren Haken. Sie steht vorerst nur in den USA und Schweden zur Verfügung. Google will die Funktion später auf weitere Länder und Fahrzeugtypen ausweiten, nennt zum Start aber noch keinen genauen Zeitplan.