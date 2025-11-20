Google Maps erhält nützliche E-Auto-Funktion, von der nicht nur Tesla-Fahrer profitieren

Tesla gibt endlich Daten frei.

Google Maps listet ab sofort die aktuelle Auslastung von Tesla-Superchargern. Bislang war diese Funktion ausschließlich in Tesla-Fahrzeugen und der Tesla-App verfügbar. Jetzt können auch Nutzer anderer E-Autos Ladepausen besser planen.

Tesla: Live-Daten zu Superchargern bei Google Maps

Bei der Routenplanung mit Google Maps zeigt die App jetzt auch, wie viele Ladeplätze an einer Tesla-Station bei Ankunft frei sein werden. Wer nach Supercharger-Standorten sucht, sieht sowohl die Gesamtzahl der Ladepunkte als auch die aktuelle Verfügbarkeit. Bisher gab es diese Daten-Transparenz nur im Tesla-Ökosystem.

Die Integration folgt auf eine Reihe von Maßnahmen, mit denen Tesla sein lange geschlossenes Ladenetzwerk allmählich öffnet. Jetzt fließen erstmals Informationen zu Superchargern in Echtzeit direkt in einen externen Dienst, der unabhängig von Tesla funktioniert (Quelle: Electrek).

Für Tesla-Fahrer selbst ändert sich dabei wenig. Sie haben diese Infos bereits in der Navigation an Bord oder über die App abrufbar. Wer jedoch mit einem anderen Elektroauto unterwegs ist, profitiert nun deutlich. Die Planung wird flexibler, unnötige Wartezeiten lassen sich im besten Fall mit einem Blick auf Google Maps vermeiden.

Tesla öffnet sich weiter

Die Verfügbarkeit von Ladepunkten spielt für viele E-Auto-Fahrer eine große Rolle bei der Routenplanung. Tesla setzt mit dem Schritt in Richtung Google Maps ein klares Signal und will den eigenen Ladestandard offenbar auch für andere Fahrzeuge interessanter machen. Das passt zur bisherigen Öffnung des Supercharger-Netzes, die schon länger im Gang ist.

Nicht funktionierende Ladesäulen sind für alle E-Auto-Fahrer ein Ärgernis, unabhängig vom Fabrikat. Doch auch belegte Stationen können unterwegs schnell zum Problem werden. Mit der neuen Kartenfunktion in Google Maps lässt sich dieses Risiko immerhin reduzieren.