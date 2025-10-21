Google Maps: Navigation ist bald viel einfacher – mit einem Haken

Ein neues Maps-Menü bringt praktische Filter mit.

Autofahrer sollen bei Google Maps künftig einfacher passende Zwischenstopps auf ihrer Route finden. Erste Details zur neuen Funktion zeigen: Es gibt mehr Kontrolle durch Filter, aber weniger Übersicht auf der Karte.

Google Maps: Neues Menü mit Filtern

Bisher läuft das Hinzufügen von Zwischenzielen während der Navigation bei Google Maps so ab: Nutzer suchen nach einem Ziel, Google zeigt passende Orte direkt auf der Karte. Wer will, fügt sie per Tipp zur Route hinzu.

In der neuesten Maps-Testversion ersetzt Google dieses System aber teilweise durch eine neue Ansicht. Statt Karten-Pins erscheint eine Liste am unteren Bildschirmrand. Diese zeigt Details zu den Vorschlägen, etwa Öffnungszeiten, Entfernung und einen Anrufen-Button.

Der große Vorteil dabei sind die neuen Filter. Nutzer können so unter anderem gezielt Orte entlang der Route auswählen, zum Beispiel in der Nähe des aktuellen Standorts, in der Mitte der Strecke oder kurz vor dem Ziel. Das erleichtert die Planung, gerade auf längeren Fahrten.

Auch in Android Auto soll diese Filter-Funktion Einzug halten. Dort könnten die bekannten Optionen wie „Jetzt geöffnet“ bald mit neuen Kategorien kombiniert werden, visuell ansprechend aufbereitet mit kleinen Symbolen (Quelle: Android Authority).

Google Maps: Mehr Kontrolle, weniger Übersicht?

Was sich praktisch anhört, bringt allerdings auch einen Nachteil mit sich. Die direkte Kartenansicht fehlt in der neuen Variante teilweise. Wer genau sehen will, wo ein vorgeschlagener Stopp liegt, muss sich durch Menüs tippen statt einfach auf die Karte zu schauen. Für viele Autofahrer könnte das während der Fahrt unpraktischer sein, gerade wenn es mal wieder schnell gehen muss.

Gut möglich also, dass Google hier noch nachbessert. Die Änderungen sind bislang auch nicht standardmäßig in den Apps aktiviert. Einige Funktionen sind laut Entwicklern noch nicht vollständig integriert. Es bleibt also Zeit für Anpassungen, bevor die neue Stoppsuche für alle Nutzer freigeschaltet wird.