Google Maps: Neues Feature lässt euch Zeit fürs Wesentliche

Google Maps will euch die Suche nach dem nächsten Lieblingscafé jetzt noch leichter machen.

Google Maps führt einige neue, KI-gestützte Funktionen ein, die euch die Planung im Alltag und auf Reisen spürbar erleichtern sollen. Statt langer Recherche will die App euch schneller mit den passenden Informationen versorgen, damit mehr Zeit für das eigentliche Erlebnis bleibt. Die Updates werden pünktlich zur bevorstehenden Weihnachts- und Ferienzeit ausgerollt.

Google Maps macht Entdeckungen einfacher

Eine der wichtigsten Neuerungen sind die Insider-Tipps, die auf Googles KI-Modell Gemini basieren. Sucht ihr nach einem Restaurant, Hotel oder einer Veranstaltung, analysiert die App unzählige Nutzerbewertungen und Online-Quellen.

Daraus erstellt sie eine kompakte Zusammenfassung mit praktischen Hinweisen, zum Beispiel zur Parksituation, zu den besten Reservierungszeiten oder besonderen Angeboten. Auch ein möglicher Dresscode wird angezeigt, sodass ihr niemals under- oder overdressed erscheint. Diese Funktion startet zunächst allerdings nur in den USA, soll aber die Planung vor Ort deutlich beschleunigen.

Auch die Entdeckung neuer Orte wird einfacher: Der Entdecken-Tab zeigt euch ab sofort beliebte Orte in eurer direkten Umgebung an. Dabei bekommt ihr angesagte Sehenswürdigkeiten, Events sowie neue Restaurants und dergleichen präsentiert. Auch kuratierte Listen von Anbietern wie OpenTable oder Lonely Planet können hier aufgerufen werden.

Dieses neue Feature wird direkt weltweit ausgerollt und wird sowohl auf iOS- als auch Android-Geräten verfügbar sein. (Quelle: Google)

Google Maps hilft auch Elektroautofahrern aus

Besonders für Fahrer von Elektroautos wird eine Reise bald entspannter. Google Maps kann nun nämlich vorhersagen, wie viele Ladesäulen an einem Zielort bei eurer Ankunft voraussichtlich verfügbar sein werden. Dafür wertet eine KI historische Daten sowie die Echtzeit-Auslastung aus und hilft euch so, unnötige Wartezeiten zu vermeiden.