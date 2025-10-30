Google Maps radikal anders: Versteckter Modus hilft euch aus der Patsche

Navigation trifft Minimalismus.

Ein verstecktes Feature in der Beta von Google Maps zeigt: Die Karten-App soll einen extrem schlanken Energiesparmodus bekommen. So verlängert sich die Akkulaufzeit vor allem während der Navigation. Das geht allerdings auf Kosten zahlreicher Maps-Elemente, wie sich zeigt.

Google Maps arbeitet an Akku-Spar-Modus

In der neuen Android-Beta von Google Maps ist ein Modus aufgetaucht, der die App nahezu vollständig von Zusatzinformationen befreit. Das Ziel des „Power Saving Mode“ ist eine möglichst maximale Akkulaufzeit bei minimaler Darstellung.

Sobald aktiviert, zeigt Maps nur noch das Nötigste an. Dazu gehören bei der Navigation vor allem die nächsten Abbiegehinweise. Farbliche Elemente sind nahezu verschwunden, der Bildschirm ist weitgehend monochrom. Straßen- und Ortsnamen zeigt die App nach aktuellem Stand möglicherweise auch nicht mehr an.

Der neue Modus funktioniert unabhängig vom allgemeinen Energiesparmodus des Handys. Unterstützt werden offenbar Routen für Auto, Fahrrad und Fußgänger. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt die Funktion wohl außen vor. Bei Bus und Bahn könnte der Informationsverlust dann doch zu problematisch sein, etwa wenn Liniennummern und Haltestellen fehlen.

Google Maps sparsam: Wie sinnvoll ist der Modus?

Die Idee hinter dem „Power Saving Mode“ ist nachvollziehbar. Wer unterwegs auf Navigation angewiesen ist, will nicht plötzlich im Blindflug dastehen, nur weil der Akku zur Neige geht. Allerdings gehen die Einschränkungen ziemlich weit. So könnte die Funktion ihren Zweck am Ende verfehlen.

Unklar bleibt derzeit auch, wie weit Google mit der Umsetzung ist. Die aktuelle Beta enthält nur erste Hinweise im Code. Danach dürfte ein Testlauf starten. Wenn dieser erfolgreich verläuft, sehen wir den Akku-Spar-Modus in der finalen Version der App (Quelle: Android Authority).