Google Maps verrät: Hier könnt ihr euer E-Auto jetzt sofort laden

Die mächtige Routenplanung von Google zeigt nicht nur den Weg von „A“ nach „B“, sondern viele nützliche Punkte auf der Strecke. So könnt ihr als Fahrer eines E-Autos etwa schnell Ladestationen in Google Maps finden.

Dabei sind die Standorte nicht mal groß in der Navigationsübersicht versteckt, sondern lassen sich schnell und einfach anzeigen. So geht euch bei der nächsten Tour mit dem Elektroauto nicht der Saft aus. Ein Nutzer hat sich daneben die Mühe gemacht und eine eigene Google-Karte mit Ladestationen in Deutschland erstellt (zur Karte).

Google Maps: E-Ladestationen in der Nähe anzeigen

Um Stromtankstellen in Google Maps zu finden, geht wie folgt vor:

Öffnet die Karte mit eurem aktuellen Standort. In das Suchfeld gebt ihr einfach „Ladestation“ ein. Im Ergebnis bekommt ihr die Ladestationen für euer Elektroauto in der Nähe angezeigt. Tippt einen bestimmten Standort für weitere Informationen an. So seht ihr hier sofort den Steckertyp und erfahrt, ob ihr euer E-Fahrzeug etwa mit einem „CCS“- oder „Typ 2“-Stecker aufladen könnt. Zudem könnt ihr sehen, ob die Ladestation aktuell belegt oder frei ist. In der Detail-Ansicht findet ihr zudem wie von Google Maps gewohnt Fotos und gegebenenfalls Rezensionen zur Station anderer Nutzer. Über den blauen „Route“-Button könnt ihr sofort zur nächsten Ladestation navigieren.

Sparfüchse erfahren bei uns auch, wie man beim Tanken den günstigsten Preis findet:

In den USA können Nutzer in den Einstellungen für Elektrofahrzeuge den Steckertypen angeben. So werden euch nur geeignete Ladestationen auf der Karte angezeigt. Hierzulande wurde die Option jedoch noch nicht ausgerollt.

Google Maps: Ladestationen entlang der Route einplanen

Darüber hinaus könnt ihr die Ladestationen unterwegs auch als Zwischenstopps für eure Routenplanung einfügen, damit euch bei der nächsten langen Fahrt nicht die Energie ausgeht. Noch hat Google Maps allerdings keine Spezial-Features für E-Autos, sodass ihr für die Routenplanung nicht etwa gezielt nach Ladeorten mit einem bestimmten Steckertyp suchen oder die maximale Reichweite für die nächste E-Tankstelle einstellen könnt. Entsprechende Features sind aber in Arbeit und werden teilweise auch bereits eingeführt.

Ladestationen und Säulen mit DC-Ladestation

Wer eine ausführliche Übersicht mit Ladestationen in Deutschland benötigt, wird in der selbst erstellten Karte von Gerd Bremer fündig. Auf der Karte sieht man über 1.300 Standorte für Schnellladesäulen. Laut Ersteller soll bei den DC-Säulen ein maximaler Preis von 50 Cent pro Kilowattstunde bei der Aufladung anfallen. Es werden nur Ladestationen mit mindestens 50-Kilowatt-Ladeleistung abgebildet. Auf der Übersicht mit den Ladestationen findet man verschiedenfarbige Pins, die angeben, zu wem die Ladestationen gehören. Die Karte eignet sich vor allem für Nutzer, die kein Auflade-Abonnement bei einem bestimmten Anbieter haben und trägt daher auch den Titel „Günstig Ad-hoc-Laden“. Hier geht es zur Übersicht der Ladestationen.

Tipp: Wer die Karte nur kurz anschauen wollte und sie nun dauerhaft sieht, kann die Übersicht so entfernen: Tippt einen beliebigen Ladepunkt an. Zieht dann mit dem Finger von unten nach oben über den Bildschirm, um die Details zu öffnen. Auf der Infokarte drückt ihr auf „Kartenlegende“. Dort schließt ihr die Karte dann, indem ihr den Haken entfernt.

