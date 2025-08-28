Google Messages: Clevere Funktion löst umständliches Problem

Für mehr Sicherheit bei Google Messages sorgt ein cleverer Trick.

Google beginnt mit der Einführung einer neuen Verifizierung für verschlüsselte Chats in der App Messages. Nutzer können ihre Kontakte künftig per QR-Code absichern. Die Funktion soll ein kompliziertes Verfahren ablösen.

Google Messages: QR-Code-Verifizierung startet

Die neue Funktion ersetzt den bisherigen Sicherheitsmechanismus nicht vollständig, sondern ergänzt ihn. Bislang mussten Nutzer eine 80-stellige Ziffernfolge umständlich manuell abgleichen, um sicherzustellen, dass ihre Kommunikation tatsächlich Ende-zu-Ende verschlüsselt ist. Ob Nutzer das aber jemals wirklich gemacht haben, ist unbekannt.

Nun kann alternativ einfach ein QR-Code verwendet werden. Beide Gesprächspartner scannen dazu jeweils den Code des anderen direkt in der App, wodurch sich die Verbindung zuverlässig verifizieren lässt.

Das Ganze läuft über ein neues Menü in Google Messages. Unter „Details“ eines Kontakts gibt es jetzt die Option „Verschlüsselung bestätigen“. Darüber öffnet sich ein Pop-up mit dem Titel „Sicherheit & Datenschutz“. Dort wird sowohl der eigene QR-Code angezeigt als auch der Scanner für den Code des Gegenübers gestartet. Die Verifizierung erfolgt lokal über eine Android-Komponente.

Google Messages: Verifizierung noch etwas holprig

Die Anzeige des Verifizierungsstatus innerhalb der Google-Kontakte-App funktioniert aktuell noch nicht. Dort soll später nachvollziehbar sein, welche Schlüssel bereits bestätigt wurden. Bis dahin bleibt die Übersicht unvollständig.

Die neue Verifizierung für verschlüsselte Chats ist derzeit nur in der Beta-Version von Google Messages zu finden, nicht aber in der finalen Version der App. Laut Google funktioniert die Verifizierung auf allen Android-Geräten ab Android 9.

Außerdem ist von Google vorgesehen, dass auch Drittanbieter-Apps das System künftig nutzen können. Wann und wie genau das der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt (Quelle: 9to5Google).