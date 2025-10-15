Google: Neue Gmail-Funktion spart euch Zeit und Nerven

Weniger Mails, schneller zum Termin.

Eine neue Gmail-Funktion soll das ewige Hin und Her bei der Terminfindung beenden. Unterstützt von der Gemini-KI erkennt Gmail automatisch, wenn es in einer E-Mail um eine Verabredung geht – und schlägt passende Zeitfenster direkt vor.

Gmail: KI findet automatisch passende Termine

Die Funktion hört auf den Namen „Help me schedule“. Sobald Nutzer in einer E-Mail über einen Termin sprechen, blendet Gmail einen neuen Button ein. Per Klick darauf schlägt Gemini passende Zeitfenster vor und gleicht diese mit dem eigenen Google-Kalender ab.

Die Vorschläge basieren dabei laut Google auf Verfügbarkeit und Kontext der Nachricht. Wer also um ein halbstündiges Treffen in der kommenden Woche bittet, bekommt entsprechende Slots in dieser Länge angezeigt.

Die Auswahl lässt sich anschließend anpassen, das heißt Vorschläge können entfernt oder weitere Zeiten ergänzt werden. Danach fügt Gemini alle in eine Antwort-Mail ein.

Wählt die andere Person dann ebenfalls eine Option aus, landet der Termin automatisch bei beiden Beteiligten im Kalender. Die Funktion funktioniert aber vorerst nur für Einzelgespräche, Gruppentermine bleiben außen vor.

Gmail: Termin-Hilfe automatisch aktiviert

Google schaltet „Help me schedule“ schrittweise für Nutzer frei. Das Feature ist dann standardmäßig aktiviert. Wer es nicht nutzen möchte, kann es in den Einstellungen deaktivieren. Für Admins und Organisationen stellt Google eigene Kontrollfunktionen bereit (Quelle: Google Workspace Updates).

Auch ohne KI lässt sich in Gmail weiterhin ein Termin erstellen. Nutzer öffnen dazu eine E-Mail und wählen im Drei-Punkte-Menü die Option „Termin erstellen“. Daraufhin öffnet sich der Google Kalender in einem neuen Tab. Betreff und Nachrichtentext werden übernimmt der Kalender dann automatisch, ebenso die E-Mail-Adresse des Empfängers. Alle weiteren Details wie Uhrzeit, Ort oder zusätzliche Teilnehmer müssen Nutzer aber manuell ergänzen.