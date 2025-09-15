Google nicht mehr nötig: Windows 11 spart euch den Umweg

Leitung zu langsam? Windows 11 zeigt es.

Microsoft testet eine neue Funktion, mit der die Internetgeschwindigkeit direkt im Betriebssystem zu sehen ist. Statt auf Google oder Speedtest.net auszuweichen, reicht künftig ein Rechtsklick auf die Taskleiste.

Windows 11: Internet-Speed in der Taskleiste

In einer Testversionen von Windows 11 taucht die neue Funktion bereits auf. Wer mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol klickt, kann ohne Umwege einen Speedtest in die Wege leiten. Auch im WLAN-Schnellmenü findet sich der neue Button. Dabei öffnet sich eine Bing-Seite, welche die aktuelle Download- und Upload-Geschwindigkeit misst (Quelle: Windows Central).

So entfällt der bisherige Umweg über Drittanbieter wie Google oder separate Apps wie die von Speedtest.net. Das ist besonders bei akuten Verbindungsproblemen praktisch: Mit nur einem Klick lässt sich herausfinden, ob das Problem beim Internetanbieter liegt oder ob das eigene WLAN die Ursache ist. So können Nutzer schneller reagieren und gegebenenfalls den Router neu starten oder Kontakt mit ihrem Anbieter aufnehmen.

Windows 11: Internet-Test noch nicht für alle

Das Feature ist bislang nur in Vorab-Versionen von Windows 11 enthalten, die über das Insider-Programm verteilt werden. Microsoft hat die Funktion noch nicht offiziell angekündigt, weshalb mit einer Veröffentlichung erst in einigen Monaten zu rechnen ist. Klar ist jedoch jetzt schon, dass sie unabhängig vom großen Windows-Update 25H2 kommt und auch für Nutzer älterer Builds nachgereicht werden kann.

Neben dem Speedtest arbeitet Microsoft an weiteren Neuerungen für Windows 11, darunter ein überarbeitetes Startmenü, Verbesserungen bei der Sprachsteuerung, neue Einstellungen für Mobilgeräte und ein spezieller Modus für Handheld-Konsolen mit Windows. Noch befinden sich alle Funktionen in der Erprobung.