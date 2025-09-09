Google Pixel 10 – alle Farben im Überblick

Beim Google Pixel 10 passen die Farben zum eigenen Stil. Ihr mögt es schlicht? Schwarz geht immer! Wer es auffälliger mag, greift zu den knalligen Varianten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Knallig oder dezent: das Google Pixel 10 in vier Farben

Mit dem neuen Pixel 10 hat Google nicht nur technisch nachgelegt, sondern auch optisch. Während beim Pixel 9 noch sanfte Töne wie „Porcelain“ und „Wintergreen“ im Fokus standen, darf es beim aktuellen Modell etwas mehr sein. Mit frischen, aufregenden Farben verwandelt Google euer Smartphone in ein Trend-Piece, das euren Look perfekt ergänzt.

Zur Auswahl stehen neben dem coolen „Frost“ (ein eisiges Hellblau) auch „Indigo“ (ein sattes Tintenblau) und „Lemongrass“ (eine Mischung aus Gelb und Grün). Aber keine Sorge, Minimalisten gehen nicht leer aus! Für sie gibt es eine klassische Variante in stilvollem Schwarz („Obsidian“).

Im Video erfahrt ihr noch mehr zum Pixel 10 und 10 Pro.

Google Pixel 10 – Farben mit Charakter

„Obisidian“, „Frost“, „Indigo“ und „Lemongrass“ – bei den Farben des Google Pixel 10 ist für jeden etwas dabei. Ihr wollt wissen, welcher Farbton zu euch passt? Hier eine kleine Hilfestellung:

Obsidian: Ihr legt Wert auf einen klassischen Stil? Dann könnt ihr mit „Obsidian“ nichts falsch machen. Schwarz wirkt elegant und schlicht – egal ob bei der Arbeit, in der Uni oder im Privatleben.

Ihr legt Wert auf einen klassischen Stil? Dann könnt ihr mit „Obsidian“ nichts falsch machen. Schwarz wirkt elegant und schlicht – egal ob bei der Arbeit, in der Uni oder im Privatleben. Indigo: Ein Google Pixel 10 in „Indigo“ wird die anderen vor Neid erblassen lassen. Das kraftvolle Tintenblau ist nichts für graue Mäuse. Selbstbewusste Charaktere setzen damit ein lautes Farbstatement, das in Erinnerung bleibt.

Ein Google Pixel 10 in „Indigo“ wird die anderen vor Neid erblassen lassen. Das kraftvolle Tintenblau ist nichts für graue Mäuse. Selbstbewusste Charaktere setzen damit ein lautes Farbstatement, das in Erinnerung bleibt. Frost: Dank des kühlen Untertons ist das helle Blau unglaublich cool. Im Gegensatz zu klassischem Weiß wirkt der Farbton leicht futuristisch.

Dank des kühlen Untertons ist das helle Blau unglaublich cool. Im Gegensatz zu klassischem Weiß wirkt der Farbton leicht futuristisch. Lemongrass: Mit dieser Farbe holt ihr euch ganzjährig den Sommer nach Hause. Der fröhlich-freche Farbton schreit nach Aufmerksamkeit und bekommt sie auch! Das lebendige Gelb-Grün ist ein echter Hingucker.

Die Google Pixel 10 Farben – von klassisch bis modern. (© IMAGO / AFLO / Bildbearbeitung GIGA)

Schutzhüllen fürs Google Pixel 10

Die Farben des Google Pixel 10 sind viel zu schön, um sie zu verstecken, doch nur mit einem passenden Case schützt ihr das Gehäuse vor Kratzern und Stößen. Die erhöhten Ränder der Schutzhülle bewahren Display und Kameraleiste vor Schäden.

Der Kompromiss? Eine transparente Schutzhülle, die die Farbe des Smartphones voll zur Geltung bringt, wie das Force Air Case von Google mit Pixelsnap. Eine preiswerte Alternative ist das magnetische Case von OWKEY (bei Amazon ansehen).

Im Google-Store oder bei Media Markt bestellt ihr die Original-Cases von Google mit Pixelsnap. Erhältlich sind diese in den Pixel-10-Farben: „Obsidian“, „Lemongrass“, „Indigo“ und „Frost“ (bei Media Markt ansehen).

Ihr habt Lust auf Veränderung? Mit einem Case in „Porcelain“ (ein heller Porzellanton), „Jade“ (ein eleganter Grünton) und „Moonstone“ (ein dunkles Grau) passt ihr die Optik eures Smartphones an.

Egal, ob klassisch, cool oder auffällig – die Farben des Google Pixel 10 passen zu jedem Stil. Unser Tipp: Bei Amazon bestellt ihr euer neues Smartphone im Bundle mit farblich abgestimmten Case zum Vorzugspreis (Angebot bei Amazon ansehen).