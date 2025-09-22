Google Pixel 10: Alles zu Akkulaufzeit, Ladegeschwindigkeit und Kapazität

Ihr überlegt, ob ihr euch das neue Google Pixel 10 kaufen sollt, habt aber noch Fragen zum Akku? Kein Problem, denn wir geben euch die Antworten.

Pixel 10 im Detail: Unterschiede bei Akku und Ausstattung

Das Pixel 10 ist das neueste Smartphone von Google. Es ist wie üblich in drei Varianten erhältlich. Neben der Basisversion gibt es auch die Modelle Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL. In den höherwertigen Modellen sind andere Komponenten verbaut. Das betrifft unter anderem die Lithium-Ionen-Akkus, die unterschiedliche Kapazitäten aufweisen:

Pixel 10 : 4970 mAh

: 4970 mAh Pixel 10 Pro : 4870 mAh

: 4870 mAh Pixel 10 Pro XL: 5200 mAh

Akkulaufzeit des Google Pixel 10

Hersteller Google gibt die Laufzeit des Akkus für alle drei Modelle mit mehr als 24 Stunden an. Wie intensiv das Gerät genutzt werden kann, um diese Laufzeit zu erreichen, verrät Google auf seiner Website nicht.

Ein Test der englischsprachigen Website GSM Arena für das Pixel 10 mit 4970 mAh Akkukapazität scheint euch ein realistischeres Bild zu liefern. Dabei wurden folgende Laufzeiten ermittelt:

aktive Nutzung: 9:38 Stunden

9:38 Stunden Telefonieren: 15:26 Stunden

15:26 Stunden Internetnutzung: 10:26 Stunden

10:26 Stunden Videos schauen: 12:25 Stunden

12:25 Stunden Games: 5:17 Stunden

Damit schneidet das Google Pixel 10 vergleichsweise schlecht ab. Smartphones wie das Galaxy S25 und das iPhone 16 halten länger durch, obwohl sie eine geringere Akkukapazität haben.

Ihr wollt mehr über die neuen Google-Pixel-Pro-Smartphones erfahren? Dann schaut euch unser Video an, in dem wir die Geräte vorstellen:

So schnell lädt das Pixel 10

Auch beim Aufladen konnten im Test nicht die Werte von Google eingehalten werden. Der Hersteller gibt an, dass innerhalb von 30 Minuten ein Ladestand von 55 Prozent erreicht werden könne. In der Realität wurden aber nur 46 Prozent erreicht.

Eine vollständige Ladung mit dem 30-Watt-Ladegerät von Google dauert demnach 1:38 Stunden. Ihr könnt das neue Google-Smartphone auch induktiv laden. Dabei beträgt die Ladeleistung jedoch nur 15 Watt.

Auch beim Laden schneidet das neue Google-Handy im Wettbewerb mit anderen Smartphones eher schlecht ab. Hinzu kommt: Mit der Zeit müsst ihr euch darauf einstellen, dass der Akku immer schwächer wird. Schon nach 200 Ladezyklen setzt die „Battery Health Assistance“ ein. Sie sorgt dafür, dass der Akku langlebiger bleibt.